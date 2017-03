PDECat, ERC i Podem abandonen el ple del Congrés perquè Pastor no permet les mostres de solidaritat amb Homs

Els diputats del PDECat, ERC, Podem i Compromís han abandonat aquest dijous el ple del Congrés en solidaritat amb l'exconseller de la Presidència i exportaveu del PDECat Francesc Homs, inhabilitat per la seva participació al 9-N. El portaveu adjunt del PDECat, Carles Campuzano, ha intentat referir-se, "per dignitat" a aquest fet en iniciar-se el ple, però la presidenta de la cambra, Ana Pastor, li ha retirat la paraula, en considerar que no hi havia hagut al·lusions i, per tant, el diputat no tenia dret a tenir la paraula.

El Congrés retira a Francesc Homs l'acta de diputat

Aleshores, els diputats de les quatre formacions han decidit abandonar el ple. Els del PDECat han anunciat que no tornaran en tot el ple, mentre que els d'ERC i Podem sí que assistiran a la votació.

"El que va passar ahir va ser inèdit a la història de la democràcia espanyola i hauria estat raonable que haguéssim pogut justificar la nostra posició", ha denunciat Campuzano a la sortida del ple, on ha explicat també que no tornaran al Congrés fins dimecres de la setmana que ve -dimarts participaran en un acte de suport a Homs a Barcelona.

A més, el portaveu adjunt, que ha agraït el suport de les formacions que s'han sumat a la seva protesta, ha explicat que el substitut d'Homs, Feliu Guillaumes, prendrà possessió del càrrec la setmana que ve.