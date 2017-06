El PDECat s’obre a més pactes al Congrés

El PDECat veu el Congrés de Diputats com l’únic aparador disponible per intentar el rearmament ideològic del seu partit. Amb el Govern compartit amb ERC, i el referèndum com a principal ocupació a Catalunya, el Parlament espanyol ofereix als demòcrates l’única plataforma des d’on marcar perfil propi i distanciar-se dels republicans, de cara a seduir electors en un futur escenari electoral, que arribarà sigui quin sigui el desenllaç del Procés. Així ho expliquen a l’ARA diverses fonts del PDECat, que afirmen que l’estratègia està coordinada entre la direcció del grup parlamentari a Madrid, que recau en Carles Camppuzano i Jordi Xuclà, i l’estructura de direcció del partit a Barcelona, que pilota Marta Pascal.

Des de la inhabilitació de Francesc Homs, i el posterior relleu de Campuzano com a portaveu del PDECat, el partit ja ha deixat enrere el no sistemàtic a qualsevol projecte de llei que vingués del govern espanyol o del PP. El perfil del nou portaveu, amb molts anys d’experiència a Madrid i avesat als pactes, hi ha ajudat. El primer exemple d’aquest canvi de rumb va ser l’acord amb el PP per aprovar el decret de l’estiba, que va desencallar un problema que amenaçava seriosament l’activitat dels ports catalans, i de retruc de les empreses exportadores. Els demòcrates estan satisfets de la jugada, tot i la dificultat a l’hora de comunicar-la, en un moment en què els ponts de diàleg entre el govern català i l’espanyol estan dinamitats. Al partit consideren que l’acord els presenta com una alternativa centrada, que fa tot el que es pot per solucionar els problemes de l’economia catalana.

L’objectiu final és diferenciar-se d’ERC, i poder guanyar-los terreny en les enquestes de cara a unes hipotètiques eleccions, del tipus que siguin, apel·lant a una base de votant diferenciada.

En la mateixa línia, els demòcrates tenen pràcticament decidit abstenir-se en la moció de censura presentada per Units Podem contra el president espanyol, Mariano Rajoy. Segons van explicar a l’ARA fonts del partit, la posició és gairebé definitiva, a falta del vistiplau final dels òrgans de direcció. Els dirigents del PDECat, que dimecres es van reunir amb Xavier Domènech i altres dirigents del partit lila per comunicar-los la decisió, justifiquen que, tenint en compte que la moció no tirarà endavant, el seu vot és una oportunitat per deixar clar que no comparteixen el programa de govern de Podem.

Sense peix al cove

El que deixen clares les fonts del PDECat consultades és que la nova dinàmica pactista no serà un retorn del peix al cove. Es negociaran només aquells assumptes que puguin tenir un interès per motius ideològics o per l’impacte a Catalunya, sense negociar contrapartides polítiques d’un altre tipus.