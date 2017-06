El PDECat legitima la via unilateral entenent que el govern espanyol es nega a complir el que demana la Comissió de Venècia

El PDECat no ha entomat amb disgust la resposta de la Comissió de Venècia a la petició de col·laboració per a celebrar un referèndum, que ha instat el Govern a pactar la votació amb l'Estat. "Se n'ha de fer una lectura totalment democràtica", ha considerat David Bonvehí, coordinador d'organització de la formació, que ha constatat que el posicionament de l'òrgan europeu és clar: el referèndum s'ha de fer d'acord amb la Constitució i les lleis vigents.

Segons Bonvehí, "això és possible" i "la via escocesa" és el que reclama el Govern. El dirigent sobiranista ha apuntat que la prioritat continua sent pactar la consulta. "Fins l'últim dia i l'últim segon estarem a la taula negociant", ha reiterat Bonvehí des de Lleida, on ha participat en un acte de la campanya pel sí al referèndum. Dit això, ha puntualitzat que davant la permanent negativa de Rajoy i el seu executiu, el Govern ha d'obeir el "mandat de la ciutadania" i, per tant, "el referèndum es convocarà i se celebrarà, si convé, de forma unilateral".