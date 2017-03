PP i C's tanquen l'acord de pressupostos amb el retorn de l'IVA per als espectacles en directe al 10%

El PP i Ciutadans han tancat oficialment aquest dijous el seu acord pels pressupostos, que es donava per fet, amb uns comptes que incrementaran la despesa en 4.100 milions d'euros, segons ha explicat el líder de la formació taronja, Albert Rivera. "És una bona notícia per a tots els espanyols", ha considerat Rivera, que ha asseverat que els comptes són "fins i tot millors" dels que esperaven, i que incorporen el retorn de l'IVA cultural per als espectacles en directe al 10%, i no al 21% on es troba ara. Això inclou tots els espectacles, com el teatre, però també els toros.

A més, no hi haurà nous impostos mediambientals ni de cap altre tipus, segons l'anunci fet per Rivera al Congrés, tot i la voluntat que tenia el govern espanyol d'apujar alguns tributs per quadrar els comptes.

Els comptes incorporen, segons ha dit, la tarifa plana per a autònoms que s'estén un any, i els permisos per a paternitat, que ja van ser aprovats a principis d'any, però que queden incorporats als pressupostos. També incorporen el complement salarial per a joves, segons ha explicat Rivera. A més, també s'inclouen mesures contra la pobresa infantil, per dotar la llei de la dependència, amb un increment del 10%.

També hi haurà un xec de formació per a aturats, i noves partides destinades al foment de la formació ocupacional; un pla contra el fracàs escolar; per a l'ajuda en la compra de llibres de text i partides per a la innovació, segons el relat que n'ha fet el president de Ciutadans. Hi haurà també un pla dotat amb 100 milions d'euros destinat a reforçar la lluita contra el frau.

Inversions

Pel que fa a les inversions, Rivera ha explicat que els comptes incorporen el compromís de Mariano Rajoy d'acabar el Corredor Mediterrani el 2020.