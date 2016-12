El portaveu del PP a la Diputació de Barcelona: "Amb Franco, els de la CUP estarien morts o detinguts"

"En temps de Franco, els de la CUP estarien morts o detinguts". Així ha respost el portaveu del PP a la Diputació de Barcelona, Ramon Riera, el fet que la diputada cupaire Maria Rovira trenqués una fotografia del rei Felip VI durant el ple i critiqués que a Espanya hi ha "una democràcia de baixa intensitat".

Avui el @gppdiba s'ha abstingut una declaració pels Drets Humans i ha qualificat el franquisme de democràcia de baixa intensitat #plediba pic.twitter.com/xLdFrq1k8v — CUP-PA Diputació BCN (@cupdiba) 22 de diciembre de 2016

Davant d'aquestes afirmacions, Riera ha defensat que si Espanya fos una democràcia de baixa intensitat "no es podria fer el que fan els grups de la CUP". "Si això fos com en els temps de Franco, vostès no podrien assetjar una caserna de la Guàrdia Civil, perquè estarien o morts o detinguts. En temps de Franco, estarien o morts o detinguts. Per tant, no és una democràcia de baixa intensitat", ha argumentat Ramon Riera, que també és regidor a l'Ajuntament de Badalona.

Rovira acabava de trencar una fotografia del rei i de proposar que l'ens provincial manifestés el seu suport als investigats per la crema de fotografies, així com demanar la dimissió del conseller d'Interior, Jordi Jané, un fet que el ple ha rebutjat. "No tenim ni rei ni por", ha dit Rovira.

El moment, molt tens, ha estat recollit pel tinent d'alcalde a Barcelona, Jaume Asens, que l'ha qualificat de "lamentable".