PP, PSOE i C's bloquegen la comissió al Congrés per l'operació Catalunya

La comissió d'investigació al Congrés per l'operació Catalunya se situa en via morta poc més d'un mes després de la seva creació. El PP, PSOE i Ciutadans han aconseguit que no comparegui, de moment, cap més càrrec vinculat a la 'policia patriòtica' en una votació kafkiana plena d'acusacions creuades. Els socialistes volien evitar a tota costa la imatge de pinça amb el PP per silenciar la brigada policial de l'operació Catalunya i han posat a última hora tota una sèrie de votacions d'última hora exclusives. La dicotomia era aquesta: si es votava la compareixença de l'exdirector general de la Policia Nacional Ignacio Cosidó per al pròxim 17 de maig, tant Podem com ERC i el PDECAt no podrien acceptar cap altra compareixença.

Al final tant la formació lila com els partits independentistes s'han abstingut en aquesta votació, mentre que els socialistes ho han fet en la resta permetent així que triomfessin totes les propostes del PP. En definitiva, la comissió (que es reuneix sempre a porta tancada exceptuant quan hi ha compareixences) només ha acordat allargar-se fins a finals de desembre, malgrat no hi ha cap nova compareixença sobre la taula. Aquesta dilatació, segons el diputat de Podem Rafael Mayoral, situa la comissió a l'"UCI" després que el PSOE s'"atrinxerés" amb PP i Ciutadans per evitar la compareixença de Cosidó.

Fonts socialistes ja havien avançat a l'ARA fa un mes que no tenien intenció d'airejar la guerra policial dins del ministeri de l'Interior a la comissió d'investigació i que vetarien la compareixença de l'excomissari del Cos Nacional de Policia José Manuel Villarejo -ara jubilat-, que va confirmar l'existència de l'operació Catalunya l'estiu de l'any passat. Els últims dies, però, havien evitat ser tant contundents sobre Cosidó, sabedors que tenien la paella pel mànec. Avui han acusat Podem d'haver impedit la compareixença després de la reunió. Curiosament, però, en entrar a la comissió havien assegurat que no permetrien cap compareixença fins que els arribés tota la documentació pendent -no van tenir problemes, en canvi, per avançar la compareixença de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz a principis de mes.

En sortir, el portaveu socialista a la comissió, el jutge Antonio Trevín, ha assegurat que ha la portaveu al Congrés de Podem, Irene Montero, ha contradit a última hora al seu company, Rafa Mayoral, i impedit que comparegués Cosidó. "El senyor Cosidó avui pot dormir més tranquil. No haurà de venir a declarar gràcies al suport de Podem", ha assenyalat Trevín. Mayoral ha replicat que justament els socialistes han volgut buscar un pretext per acabar ajudant al PSOE.

Des del PDECat, el portaveu a la comissió, Sergi Miquel, ha defensat la versió de Podem i d'Esquerra: que els socialistes s'han unit a PP i Ciutadans per evitar més compareixences i eternitzar la comissió. "Sortim amb una notícia bona i una de dolenta: es dilata el procés fins al desembre, però també pot ser que perdem el tems fins llavors. Hi ha una estratègia conjunta del PP, el PSOE i Ciutadans per bloquejar i passar de puntetes a un tema que no els convé", ha conclòs.

Nova reunió d'aquí dues setmanes

En aquesta estratègia, el PNB -que presideix la comissió- s'ha alineat amb PP, PSOE i Ciutadans. Estava d'acord en què només acabés compareixent Cosidó. Ara té previst esperar unes dues setmanes a preguntar si cada formació ha rebut més informació per convocar una nova reunió i intentar pactar noves compareixences, però cada partit veu poc futur ja a la comissió. Sobretot al PP, que creu que amb la compareixença de Fernández Díaz i l'excap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, ja n'hi va haver prou.

El PP hi surt guanyant

El que aconsegueix també amb la dilatació de la comissió fins el desembre és que la d'investigació de la caixa b del PP no comenci a caminar fins llavors, ja que hi ha el pacte tàcit de no tenir-ne dues en marxa al mateix temps. I també dilatar la de la investigació de les caixes d'estalvi.