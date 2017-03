El PP fa servir un article de l'Estatut suspès pel TC per exigir al Govern que compleixi el dictamen del CGE

L'article que el Tribunal Constitucional va suspendre el 2010 -en la famosa sentència sobre l'Estatut- sobre el caràcter vinculant del Consell de Garanties Estatutàries, avui el PP l'ha rescatat. Els populars s'hi han aferrat per demanar al Govern que faci cas del dictamen que va emetre aquest organisme sobre la disposició addicional 31 que fa referència al referèndum. Sense tenir en compte, però, que l'alt tribunal el va deixar sense efectes.

Ha estat el portaveu del PP, Alejandro Fernández, quan en roda de premsa al Parlament ha demanat que es respecti l'Estatut i s'elimini la partida del referèndum. El portaveu dels populars ha llegit textualment l'article 76.4, que recollia el caràcter vinculant del CGE, per demanar al Govern que el respecti. El cert, però, és que el Tribunal Constitucional va suprimir el caràcter vinculant de les resolucions del CGE i, per tant, aquest article al qual ha fet referència Fernández no està en vigor.

L'article 76.4 de l'Estatut dotava de caràcter vinculant les decisions d'aquest organisme, però la sentència del TC en va suspendre aquesta funció perquè "perjudica el monopoli de rebuig a les normes amb caràcter de llei reservat per l'article 161 de la Constitució" i, per tant, l'alt tribunal considerava que les competències del CGE s'acostaven massa a les del TC.