El PP portarà al TC la reforma del reglament del Parlament

El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat aquest dissabte que la setmana que ve presentaran un recurs al Tribunal Constitucional contra la reforma del reglament del Parlament, que JxSí ha iniciat pensant en la 'desconnexió exprés'. Amb el vistiplau de la mesa del Parlament, la ponència per reformar el reglament va quedar constituïda dijous passat i ara treballa perquè els grups parlamentaris puguin aprovar lleis per lectura única sempre que comptin amb el suport de la majoria absoluta de la cambra. Segons Albiol, la creació de la ponència "vulnera els drets dels diputats d'una manera totalment inadmissible".

El líder dels populars catalans també ha avançat que es posaran en contacte amb el PSC i C's per proposar-los un recurs d'empara al TC conjunt, com el que ja van presentar quan JxSí i la CUP van decidir impulsar les ponències conjuntes de les lleis de desconnexió. Aleshores, el TC els va donar la raó i va anul·lar les ponències perquè la majoria dels grups de la cambra estaven en contra de la seva creació. A diferència de les múltiples opcions per tramitar una llei (sigui o no de desconnexió), en el cas del reglament del Parlament només es preveu la via de la ponència conjunta.

Dimarts passat el portaveu del PP, Alejandro Fernández, ja va explicar que volien consensuar amb PSC i C's una "posició comuna" per afrontar la ponència de reforma del reglament del Palament, però encara els populars encara no havien pres una decisió al respecte. Ha estat Albiol qui, des de Mollerussa, ha confirmat que finalment opten per la via del TC, al·legant "violació del dret dels diputats". Ni PP, ni PSC ni C's ni CSQP participaran en la ponència de reforma del reglament.

Albiol aplaudeix la fiscalia

L'altra qüestió sobre la qual ha parlat el dirigent del PPC és la decisió de la fiscalia de recórrer al Tribunal Suprem la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el procés del 9-N. Segons Albiol, " és molt positiu des del punt de vista d'higiene democràtica que es presenti aquest recurs perquè creiem que a aquells que es dediquen a intentar saltar-se i vulnerar l'estat de dret no els ha de sortir gratis" i ha afegit que "han de ser castigats amb la màxima severitat".