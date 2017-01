El PP compara Puigdemont amb un "conductor suïcida"

El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, ha comparat aquest dilluns el president català, Carles Puigdemont, i el seu govern amb un "conductor suïcida". "Quan hi ha tants llums en contra haurien de reflexionar si són ells els que van en direcció contrària, i és el què estan fent", ha asseverat Casado en la roda de premsa posterior al comitè de direcció del partit, en què s'han perfilat més detalls sobre el pròxim congrés del PP, que se celebrarà a principis de febrer.

En la reunió, en la qual ha participat el president espanyol, Mariano Rajoy, la direcció dels conservadors ha abordat la conferència de presidents que se celebrarà la setmana que ve i ha convidat Puigdemont i el president basc, Iñigo Urkullu, a assistir-hi perquè a la trobada es tractaran temes importants per a la seva ciutadania. Ha afegit, però, que no parlaran del que no poden parlar, que segons ell és la unitat d'Espanya, la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols. També ha acusat el Govern de voler fer una "imposició" quan demana diàleg sobre "referèndum o referèndum", a la vegada que ha descartat que hi pugui haver un referèndum pactat.

Casado ha fet també balanç de l'any de govern de Puigdemont i ha considerat que ha estat "nefast" tant "per a la societat catalana" com per a "la resta d'Espanya", amb l'executiu "segrestat pels radicals de la CUP".

"Objectivament, el procés independentista o aquesta fugida endavant ha tingut orgànicament per als seus partits la desaparició d'Unió, el trencament de Convergència i la caiguda a les enquestes", ha afegit Casado, que ha acusat el PDECat de "radicalitzar-se de manera esperpèntica".

També ha sucat pa el popular a la cavalcada de Vic i ha acusat l'ANC de la localitat de voler "instrumentalitzar" els nens.

"Un partit unit"

El responsable de comunicació popular ha volgut destacar que el PP és un partit "unit", enmig del rum-rum per les possibilitats que l'expresident espanyol José María Aznar acabi fent la competència al PP amb un nou partit. Per a Casado, Aznar "seguirà sent una referència importantíssima per al PP, la història del qual no s'entén sense la seva aportació".

"Jo no m'imagino José María Aznar fora del partit que va refundar ell", ha afegit Casado, que ha descartat que Aznar estigui preparant un nou partit.