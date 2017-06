Rajoy posa condicions a la visita de Puigdemont al Congrés: vol que el debat acabi amb votació

Mariano Rajoy posa noves condicions a la possible visita de Carles Puigdemont al Congrés. El president de la Generalitat va assegurar a l'ARA diumenge passat que està disposat a anar a Madrid a explicar el referèndum un cop hagi fixat, previsiblement aquesta setmana, la pregunta i la data del referèndum. Ara bé, el PP ja l'ha advertit aquest dilluns que no acceptarà que no marxi de la cambra baixa sense que abans l'hemicicle hagi votat i li hagi deixat clar el no de la majoria dels diputats espanyols a la celebració d'un referèndum.

Puigdemont: "Estic disposat a anar al Congrés després d'anunciar la data i la pregunta"

El coordinador genera del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha reclamat a Puigdemont que els faci arribar per escrit el més ràpid possible la seva proposta "sense condicions". A més, el desafia a enfrontar-se a la posició del Congrés. "Si parla tant de democràcia quan parla del vot, no crec que tingui por a enfrontar-se al vot del Congrés, igual que va passar en el seu moment amb el pla Ibarretxe. És al parlament on cal votar", ha exclamat durant la roda de premsa posterior al Comitè de Direcció del PP, que ha presidit Rajoy aquest dilluns a Génova. Ara bé, no ha aventurat encara com hauria de ser el format del debat, ja que s'hauria de convidar d'alguna manera al president de la Generalitat i també caldria, segons el format de la cita, que ho aprovés el Parlament.

En l'entrevista a l'ARA, Puigdemont va obrir-se a debatre al Congrés i exposar els plans per al referèndum, però va negar-se a una votació. "És que la votació ja hi ha sigut, al Parlament. El temps de l’acord polític a l’estat espanyol se li ha acabat, l’ha deixat morir. Anar al Congrés sense que el govern espanyol hagi dialogat i acordat la manera de sortir-ne reforçats tots dos no té sentit. En un debat i proposta al Congrés s’hi ha d’anar dialogat i pactat de casa", va assenyalar.

Maíllo: "No sabem la pregunta, però sí la resposta"

Sobre l'anunci de la data i la pregunta, Maíllo ha tornat a garantir, igual que va fer la vicepresidenta del govern espanyo, Soraya Sáenz de Santamaría, fa exactament una setmana, que el referèndum no se celebrarà perquè " l'Estat té mecanismes suficients per garantir-ho". "No sabem quina serà la pregunta, però sí sabem quina serà la resposta. Portem molt de temps repetint-la", ha afegit, recordant que s'ha respost al Govern des de moltes institucions europees i "en moltes llengües".

Finalment, Maíllo ha volgut " donar tranquil·litat als funcionaris que no hi haurà conflicte". És el missatge que repeteix des de divendres el govern espanyol i el PP: que té clar que els treballadors públics acataran la Constitució.

Nou pla per reforçar l'Estat

Paral·lelament, Sáenz de Santamaría s'ha reunit aquest dilluns amb tots els delegats i subdelegats del govern espanyol a Sevilla per explicar-los els detalls del nou pla per reforçar la presència de l'Administració General de l'Estat a tot el territori. En aquest sentit, ha demanat a tots els delegats -en un missatge que semblava especialment dirigit per al català, Enric Millo- que l'informin immediatament de qualsevol incidència al territori per poder actuar molt ràpidament.

La número dos del govern espanyol va anunciar aquest pla durant el debat de pressupostos la setmana passada. L'objectiu últim és que els ciutadans percebin més proper i amb més confiança a l'Estat. Sense citar en cap moment el Procés, ha contraposat "l'estabilitat" política aconseguida pel govern espanyol amb l'aprovació dels comptes d'aquest 2017 gràcies al "diàleg" amb set partits polítics diferents " als que volen sembrar la inestabilitat, els que consideren que saltar-se la llei és la millor via per dura a terme els seus plantejaments i els que tenen poc en compte el benestar dels espanyols si es tracta de comparar-ho amb les seves pròpies urgències polítiques i mediàtiques".

A més, Sáenz de Santamaría ha anunciat que la reunió de seguiment de la Conferència de Presidents serà el 17 de juliol, exactament sis mesos després de la primera reunió, tal i com es va acordar.