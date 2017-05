El PP va desviar fons per a la campanya del 2008

El PP va finançar part de la seva campanya en les eleccions del 2008, en les quals Mariano Rajoy va ser candidat, amb diners públics dels madrilenys. Així ho assegura un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil dins el sumari del cas Púnica. Són actes celebrats a la Comunitat de Madrid que s’haurien sufragat amb aportacions de la fundació Fundescam -que pertany al PP-, obtingudes mitjançant subvencions del govern autonòmic, presidit aleshores per Esperanza Aguirre.

Les evidències apareixen en els dispositius de memòria confiscats a l’exgerent del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez durant l’escorcoll del seu domicili. Els documents, segons la policia, demostren que el PP va finançar actes, publicitat, tríptics i va pagar a repartidors de propaganda amb càrrec a la seva fundació, el nom de la qual s’ocultava en la comptabilitat B amb abreviatures com “Fund.” o simplement amb la lletra “F”. La fundació del partit apareixia com un actiu més, és a dir, igual que el compte corrent de la campanya o el de la seu regional de la formació.

Els agents han comparat les xifres d’aquesta suposada comptabilitat B amb les factures que Fundescam va aportar a l’expedient de la subvenció de 200.620,64 euros que li va concedir la Comunitat de Madrid el 2008 per justificar les seves despeses. La decisió d’atorgar aquesta subvenció va ser de l’aleshores vicepresident del govern regional -i actualment empresonat per l’operació Lezo-, Ignacio González.

L’UCO ha trobat que alguns dels imports recollits en la comptabilitat oculta de la campanya de Rajoy d’aquell any i la identitat dels proveïdors casen exactament amb algunes de les factures de Fundescam a la Comunitat en les quals justifica la subvenció. Però la Guàrdia Civil conclou que aquestes últimes factures serien falses, ja que es referien a serveis que, en realitat, no es van prestar mai.

Un mètode repetit

Així, per exemple, en un document de Gutiérrez a la comptabilitat B denominat “publicitat exterior”, es recull una suposada despesa de la fundació de 2.389,02 euros en cartells, abonat a l’empresa Emfasis. Aquesta quantitat exacta i també la mateixa societat apareixen en la factura que recull l’expedient de la subvenció de la Comunitat, però sota el concepte “Edició de programa de cursos i seminaris per a l’any 2008”. El mateix passa amb els tríptics electorals, pagats suposadament per Fundescam a Papelerías Víctor Gayo per 45.400,08 euros. Aquesta mateixa xifra, abonada al mateix proveïdor, s’amaga rere l’edició del butlletí informatiu de la fundació.

Amb idèntica mecànica, la fundació del PP va abonar amb càrrec a la subvenció altres despeses de campanya, com els repartidors de fullets o el teleprompter. Aquesta vegada, els falsos conceptes que al·legava Fundescam eren cursos de formació de vídeo, disseny gràfic, publicitat i realització audiovisual.

Rajoy vol declarar per videoconferència al juliol

Mariano Rajoy va fent passos per poder declarar a distància com a testimoni del cas Gürtel. El lletrat del PP ja ho va reclamar al jutge, i ahir va ser la Moncloa qui va fer la seva petició. Demana que ho faci el 26 o 27 de juliol i per videoconferència, amb l’objectiu d’evitar “l’important desplegament de recursos públics” que implicaria que Rajoy acudís a l’Audiència Nacional. El govern espanyol també es mostra recelós que el jutge es desplaci fins al despatx del president a la Moncloa, perquè implicaria “un conjunt de mesures de seguretat desproporcionades”. Per tot plegat, el mètode “més adequat” segons l’executiu estatal és que la comunicació es faci per videoconferència, tenint en compte a més l’agenda de Rajoy, “amb nombroses reunions i actes previstos dins i fora d’Espanya”.