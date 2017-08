El PP insisteix que el 155 "no és sobre la taula"

Les paraules del portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, amb què assegurava que l'executiu preveu "tots els mecanismes" per aturar el referèndum de l'1-O han sigut llegides per alguns mitjans com un desmentiment al portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, que va descartar dimarts la utilització de l'article 155 de la Constitució, d'intervenció de l'autonomia. Aquest dijous, però, Hernando i altres membres del PP han insistit que el 155 "no és sobre la taula" del govern espanyol en aquest moment.

Activar el 155 implica fer requeriments al president de la Generalitat perquè aturi la conducta que el govern espanyol considera anticonstitucional, i donar-li un temps de resposta, en diverses fases. És després que la intervenció arribaria al Senat, i s’han de delimitar quines són les competències que s’intervenen a la comunitat autònoma. Això requereix un procés que s’allargaria setmanes i que, per tant, queda invalidat per lent.

des de la dreta mediàtica ha revifat l'interès per aquesta mesura, que estaria descartada per la seva lentitud.

Tot i així, el president del PP català, Xavier García Albiol, s'ha sumat aquest dijous a les especulacions, i ha assegurat que no s'ha de descartar cap mesura, tot i que ha considerat que hi ha alternatives "millors" al 155 per aturar el referèndum.

"Jo ho he descartat perquè no és a la taula", ha explicat Hernando en declaracions a RNE. No obstant això, el diputat popular ha recordat que la suspensió d'autonomia contemplada en aquest article és una mesura incorporada al dret espanyol i que el govern espanyol actuarà "proporcionalment".

Mentrestant, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha demanat a l'executiu espanyol i al PP que no polemitzin sobre quins mecanismes legals s'han d'utilitzar o no per evitar el referèndum perquè això "no afavoreix l'imperi de la llei". "No és bo anar dient quines eines s'aplicaran per impedir que se saltin la llei", ha dit Villegas en una conferència de premsa.

A més dels problemes de calendari, l'aplicació de l'article 155 no comptaria amb el suport del PSOE i, per això, el govern esapnyol no vol posar-ho sobre la taula, com a mínim no abans de l'1 d'octubre. La seva utilització no estaria descartada en cas que el xoc arribés el dia després del referèndum a una declaració unilateral d'independència, tot i que aquest és un escenari sobre el qual les fonts del govern espanyol no especulen.