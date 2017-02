El PP fixa pel 25 i 26 de març el congrés que donarà a Albiol el poder del partit a Catalunya

El 14è Congrés del Partit Popular de Catalunya ja té data i aquest dissabte la Junta Directiva de la formació l'ha convocat oficialment: serà el cap de setmana del 25 i el 26 de març a l'Hospitalet de Llobregat. Serà el congrés que atorgarà la presidència del partit a l'actual líder parlamentari, Xavier García Albiol, que rellevarà a Alícia Sánchez-Camacho. Ell és l'únic que ha manifestat la seva voluntat de presentar candidatura, tot i que hi ha marge per fer-ho fins el 28 de febrer.

Albiol ha tornat a deixar clar aquest dissabte quina és la seva principal missió al capdavant del partit. " La situació actual posa en perill els drets i llibertats dels catalans, aquesta és la batalla més important", ha manifestat en roda de premsa des de l'hotel Grand Marina de Barcelona, on els populars han reunit la seva Junta Directiva. "Mentre governi el PP, ningú aconseguirà trencar Espanya", ha insistit. Segons Albiol, durant el 2017 es lliurarà "la batalla per Catalunya". El discurs de l'encara presidenta ha anat en la mateixa línia. " Ens volien marginats, però s'han trobat a un PP fort que ha plantar cara a l'independentisme. Som el partit de la llibertat, la pluralitat i la unitat d'Espanya", ha conclòs.

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, presidirà el 14è congrés dels populars catalans. José Luis Ayllón serà el coordinador de la ponència política i Santi Rodríguez el coordinador de la ponència de reglament. El president del comitè organitzador serà Ramon Riera.

Un militant, un vot

Però la Junta no només ha fixat la data, sinó que també ha aprovat un canvi en el sistema de vot per triar el nou president del partit. Tal com es va acordar en el Congrés nacional del PP del cap de setmana passat, cada congrés regional ha de canviar el sistema de vot per compromissaris per convertir-lo en un sistema assembleari, és a dir, 'un militant, un vot'. En el cas català, però, l'elecció del president no es farà exactament a través d'aquesta via.

Per primera vegada, doncs, els militants catalans podran triar el president d'una forma més o menys directa. Seria com una aproximació a les primàries que fan altres partits i una resposta a la crida que havien fet algunes veus del partit com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. De fet, al congrés regional de Madrid seran els militants directament els que decidiran la persona, sense compromissaris, que ha de presidir la formació durant la trobada del cap de setmana del 18 i 19 de març.

Però no tots els congressos regionals triaran el seu president com el sistema de Madrid, sinó que a Catalunya, per exemple, el sistema assembleari tindrà dues voltes. En una primera fase, els militants i afiliats s'hauran d'inscriure per poder votar el candidat que creguin uns dies abans que se celebri el Congrés. La segona fase es desenvoluparà el mateix dia del Congrés, quan els compromissaris –delegats escollits pels militants de cada territori– votaran els candidats que hagin aconseguit més d'un 10% dels vots. En total, hi haurà 1.076 compromissaris.

Aquest nou sistema de vot té per objectiu que els militants puguin tenir més veu. El canvi a Catalunya és fruit "del sentit majoritari dels quadres i militants del partit", segons apunten les mateixes fonts, que també presumeixen que, amb aquest model, el PP serà "el partit amb més participació de militants i afiliats que podran escollir el seu president". Tot i que en els congressos regionals s'apostarà per aquest sistema de vot assembleari, en el Congrés nacional que els populars van celebrar a Madrid la setmana passada, la votació es va fer a través de 3.000 compromissaris.

El nou sistema de vot, però, tindrà a la pràctica poca repercussió a l'hora de triar el candidat a Catalunya, ja que tot apunta que Xavier García Albiol no tindrà un candidat que li disputi la presidència. De moment, només ell ha expressat la seva voluntat de presentar-se. Per tant, en realitat, els militants que decideixin inscriure's per participar en la primera volta de la votació, només tindran una opció per triar.