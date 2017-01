El PP també té les seves víctimes

Tretze anys després, el PP ha reconegut que potser no es va portar bé amb els familiars de les víctimes del Iak-42. Això és més del que ha fet el PP valencià amb les víctimes de l’accident del metro del 2006. En tots dos casos l’actuació va ser la mateixa. Primer es corre a tancar el cas, sense culpables, això sí, per minimitzar l’impacte mediàtic. Després s’ignoren les reclamacions dels familiars. I finalment s’imposa una espessa capa de silenci sobre els fets. L’esquema demostra dues coses: primer, una profunda inhumanitat (té alguna cosa a dir-hi, l’Església?), i segon, una gran ignorància sobre la capacitat de resistència de les víctimes, que al final sempre acaben trobant una escletxa, ni que sigui amb dècades de retard, per fer sentir la seva veu.