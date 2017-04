PSC i PSOE registren al TC un recurs contra els pressupostos més limitat que el del govern espanyol

El grup socialista al Congrés ha registrat aquest dimecres un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC) demanant la impugnació de la disposició addicional 40 dels pressupostos generals de l'Estat. El recurs és més limitat que el presentat el govern de Mariano Rajoy divendres passat, i que ahir el ple del TC ja va admetre a tràmit. Segons ha explicat la líder del PSC a Madrid, Meritxell Batet, en declaracions des del Congrés, se centra només en el contingut del Consell de Garanties Estatutàries. "No hem volgut fer judicis de valor i pressuposem que les partides impugnades pel govern espanyol són per a partides electorals", ha assenyalat la portaveu dels socialistes catalans.

El TC atura tota via de finançament per al referèndum

L'estratègia del grup socialista -firmen el recurs els 7 diputats del PSC al Congrés i la resta de diputats socialistes fins arribar a 50, el que demana la Constitució- és fer el mateix a Madrid que van fer a Catalunya portant els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries, que va decidir per unanimitat que la primera disposició addicional (la 31) era inconstitucional. Per a Batet, " el respecte de la llei i d'institucions com el Consell de Garanties Estatutàries és fonamental per a un estat democràtic".

PP i C's, pendents de presentar el recurs

L'altre recurs d'inconstitucionalitat pendent que plana sobre els pressupostos és del promès per el PP català i Ciutadans. Fonts populars donen allargs i assenyalen que encara no s'han assegut a parlar per presentar-lo. Sigui com sigui, el TC ja se'n va encarregar ahir d'aturar tota via de finançament per al referèndum en una providència de suspensió molt minuciosa on busca no deixar cap marge de maniobra legal al Govern. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida aquest dimecres a recórrer "fins al final i una mica més" la via del referèndum pactat tot i el TC.