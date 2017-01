El PSC proposa Teresa Cunillera com a representant del partit a la gestora del PSOE

260x366 L'exdiputada al Congrés del PSC Teresa Cunillera en una imatge d'arxiu L'exdiputada al Congrés del PSC Teresa Cunillera en una imatge d'arxiu

El PSC proposarà al PSOE la incorporació de l'exdiputada al Congrés Teresa Cunillera a la gestora al capdavant de Ferraz. Així ho han confirmat fonts del partit a l'ARA, després que ho hagi decidit l'executiva liderada per Miquel Iceta. Les mateixes fonts destaquen l'" experiència" i el " coneixement" del PSOE que té la històrica militant lleidatana, així com el fet que hagi sigut secretària del grup parlamentari socialista al congrés durant molts anys.

En declaracions aquest matí a TV3, la número dos del PSC i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, havia valorat Cunillera com "una excel·lent candidata" per incorporar-se a la gestora del PSOE. El PSC ha mantingut fins ara la seva plaça buida en aquest òrgan, però Miquel Iceta ja va anunciar dissabte, en el marc del comitè federal, que properament es proposaria una dona perquè l'ocupés.

Cunillera va ser escollida diputada al Congrés per primer cop el 1982, i del 1993 al 1996 va ser assessora al gabinet de presidència del govern espanyol de Felipe González. Posteriorment va tornar a ocupar un escó a la cambra espanyola i el va mantenir fins al 2015. Entre el 2008 i el 2011 va ser vicepresidenta primera del Congrés.

En l'actualitat és al capdavant d'una gestora, la del PSC a Lleida, constituïda el febrer del 2015 per poder forçar així la sortida com a primera secretària de l'agrupació local de Marta Camps, destituïda per l'alcalde i president del PSC, Àngel Ros.