El PSOE creu que Puigdemont i els membres del Govern haurien de pagar les urnes de la seva butxaca

El portaveu del PSOE, Óscar Puente, s'ha mostrat partidari que Carles Puigdemont i els membres del seu executiu paguin les urnes de la seva butxaca. "Evident, la llei impedeix afrontar aquesta despesa", ha justificat Puente. El dirigent socialista, en una entrevista a Europa Press, ha assegurat desconèixer com el Govern ha aconseguit les urnes. "Potser les han pagat de la seva butxaca o han fet una col·lecta", ha assenyalat després de constatar que no hi ha cap concurs públic en què s'hagi adjudicat la compra.

En la mateixa línia, Puente ha defensat que el Tribunal de Comptes reclami cinc milions d'euros a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per l'organització del procés participatiu del 9-N. "Si el Tribunal de Comptes ho fa, és perquè té instruments legals per fer-ho", ha assenyalat. "Per què no donar suport a l'aplicació de la llei?", s'ha preguntat.

En aquest sentit, Puente ha subratllat que "últimament els dirigents de dretes estan molt revolucionaris" i ha avisat: "no es pot ser revolucionari a mitges; muntar un pollastre i que pagui un altre". El també alcalde de Valladolid ha remarcat la necessitat que el ciutadà sigui conscient que les "actituds delictives" no poden sortir "de franc". "No es pot jugar amb el patrimoni de tothom en benefici personal", ha advertit.