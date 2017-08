El PSOE vol que Puigdemont pagui les urnes de la seva butxaca

El mecanisme utilitzat pel Govern per adquirir les urnes del referèndum és encara un secret que les forces independentistes es resisteixen a revelar. El portaveu del PSOE, Óscar Puente, va admetre ahir que no sap com l’executiu català les ha aconseguit, donant per fet que les té. “Potser les han pagat de la seva butxaca o han fet una col·lecta”, va assenyalar en una entrevista a Europa Press, després de constatar que no hi ha cap concurs públic en què s’hagi adjudicat la compra. Preguntat per si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta de l’executiu haurien de respondre amb el seu patrimoni personal, Puente va ser taxatiu: “Evidentment, la llei impedeix afrontar aquesta despesa”, va justificar.

En la mateixa línia, Puente va defensar que el Tribunal de Comptes reclami cinc milions d’euros a l’expresident Artur Mas i els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per l’organització del 9-N. “Si el Tribunal de Comptes ho fa, és perquè té instruments legals per fer-ho. Per què no s’ha de donar suport a l’aplicació de la llei?”

Resposta “prudent” de l’Estat

Més enllà de l’amenaça que plana sobre el patrimoni personal dels polítics que comanden el Procés, les mesures que el govern espanyol emprendrà per impedir l’1-O són incertes. El vicesecretari de política social del PP, Ja- vier Maroto, va afirmar ahir que l’Estat actuarà amb “prudència” per no fomentar el “victimisme” en el relat independentista. En una entrevista a Europa Press, va evitar respondre si s’aplicarà l’article 155 de la Constitució.