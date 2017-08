El PSOE donaria suport a un pacte entre el PSC i els comuns per governar a Catalunya

Els partits contraris al Procés ja fa mesos que mouen fitxa per intentar acostar posicions per contrarestar l'independentisme. Avui el portaveu del PSOE, Óscar Puente, s'ha mostrat favorable a un possible pacte entre el PSC i Catalunya en Comú després d'unes eleccions autonòmiques a Catalunya. Considera que el PSC pot ser la força "aglutinadora", perquè considera que seria "fantàstic" per "desbloquejar" el problema a Catalunya.

La mà estesa del socialista s'afegeix a la que ja fa mesos que estenen tant PP com Ciutadans per formar un possible govern si l'aritmètica ho permet després d'uns comicis autonòmics. Ahir també es va sumar a aquest espai Units per Avançar -la formació hereva d'antics membres d'Unió que lidera Carlos Losada-, que va apuntar directament al PSC com la formació per agrupar l'espai del "catalanisme centrat".

Puente ha pronosticat que seria "meravellós" que el PDECat tingués un mal resultat en les pròximes eleccions autonòmiques, perquè creu que això "desbloquejaria el problema de Catalunya". I, en aquest sentit, ha explicat que Miquel Iceta seria un "magnífic" president per a Catalunya. El dirigent socialista "pot ser un element clau per al futur d'Espanya i Catalunya" perquè "aglutinaria" l'espai no independentista en unes pròximes eleccions.

Abans que el PSC s'uneixi amb altres forces polítiques, Puente ha assegurat que "estaria bé que hi hagués un acord". Per això, s'ha mostrat convençut que el PSC "dialogarà amb el PSOE abans de tancar qualsevol pacte".