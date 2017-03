El PSOE presenta una moció de censura contra el president de Múrcia

Més de dos mesos i mig després que la justícia apuntés directament al president murcià, Pedro Antonio Sánchez, per un cas de presumpta corrupció, podria arribar al final per al que des del cap de setmana també és el president del PP a la regió. Els PSOE de Múrcia ha presentat aquest matí una moció de censura firmada pels seus 13 diputats al Parlament autonòmic en contra Sánchez, investigat en el cas Auditori. Proposen que assumeixi la presidència regional el portaveu socialista, Rafel González Tovar.

L'estratègia dels socialistes, però, és diferent a la del partit taronja, que dona suport al PP a la presidència. El líder de C's, Albert Rivera, ha explicat aquest divendres que és partidari de convocar unes eleccions anticipades si el president popular no dimiteix del seu càrrec. De totes maneres, Rivera ha assegurat que la seva formació prendrà una decisió definitiva dilluns. És quan venç l'ultimàtum que ha fixat la formació taronja a Sánchez perquè decideixi dimitir o convocar eleccions anticipades. Un termini que el president de Múrcia no està disposat a escoltar. Confia que el jutge arxivi aviat la causa i només està disposat a deixar el càrrec si se li obre judici oral, la línia que el PP fixa en casos de corrupció malgrat haver firmat una cosa diferent en l'acord d'investidura a Múrcia.

Ciutadans va demanar ahir dijous a PSOE i Ciutadans que li prestessin tres diputats per impulsar una moció de censura "instrumental". Segons l'article 33.4 de l'Estatut d'autonomia de la Regió, és necessària la firma del 15% de la cambra per presentar una moció de censura, és a dir set dels 45 diputats autonòmics i la formació taornja només en té 4. El temor dels de Rivera és que hi hagi un canvi de color a la presidència sense passar per les urnes i que socialistes i formació morada es facin amb el poder a costa d'ells. Prefereix abans que hi hagi de nou eleccions, pugui tornar a guanyar el PP amb un altre candidat i tornar a firmar un pacte d'investidura.

Per al líder de Podem, Pablo Iglesias, la pretensió de Rivera és que el PP "guanyi temps". Ho ha manifestat abans de saber els plans del PSOE, a qui li ha reclamat que presentés ja una moció de censura o ells serien els que farien el pas. El gran dubte final ara és si finalment Ciutadans decidirà donar suport a la moció de censura dels socialistes o continuarà sostenint el PP. El partit taronja té la clau per decidir si prospera. La mesa del Parlament està integrada per dos diputats del PP, i un del PSOE, Ciutadans i Podem. Per tant, poden decantar la balança cap a un costat o cap a l'altre perquè la moció de censura s'admeti a tràmit i es debati. La data del debat, si es fixa, seria a partir del 3 d'abril.