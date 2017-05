El Pacte Nacional pel Referèndum donarà el protagonisme a les entitats socials en l'acte de divendres

El president del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha expressat que l'acte massiu que celebrarà per aquest divendres a la tarda estarà protagonitzat sobretot per entitats i la societat civil. "Els partits tindran un paper més d'escoltar", ha assegurat Elena, que ha avançat que demà s'actualitzarà el marcador d'adherits.

Més enllà de les xifres, l'exdiputat socialista al Parlament ha destacat la "transversalitat" del suport al referèndum, un instrument per posar "al servei del debat i la deliberació". Elena no ha volgut avançar quin és el futur que li espera al Pacte i s'ha limitat a dir que la decisió "està pendent". En roda de premsa al Parc de la Ciutadella, davant del Parlament, amb una urna de plàstic de grans dimensions com a símbol "que hi cap tothom", Elena ha explicat que a l'acte al Palau de Congressos hi haurà representants públics de l'estat espanyol i també s'hi exhibiran suports internacionals.

"El missatge serà una fotografia potentíssima de la constatació del suport", ha sentenciat Elena, acompanyat dels altres membres del Pacte Jaume Bosch, Francesc Dalmases i Carme Laura Gil.