El Pacte Nacional pel Referèndum anunciarà aquesta setmana les signatures recollides per a una consulta acordada

El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que aquesta setmana donaran el nombre total de signatures recollides a favor d'un referèndum acordat amb l'Estat, després que es recollissin nombroses adhesions durant la diada de Sant Jordi. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha recordat que 4.000 voluntaris es van desplegar diumenge per la geografia catalana a la recerca de suports per a la consulta en més de 1.000 punts de recollida.

Per a Elena, durant la jornada es respirava "un desig de signar, fet que respon a la realitat que hi ha una majoria del poble que creu que això es resol votant". També ha explicat que dilluns, 1 de maig, posaran més punts de recollida de signatures i que el Pacte Nacional pel Referèndum seguirà la tasca fins a mitjans o finals de maig, quan avaluaran la feina que han dut a terme i com canalitzar els suports rebuts.

El coordinador ha preguntat al govern espanyol si continuarà " enrocat en el silenci" després del suport transversal que, al seu parer, té el referèndum, i els ha instat a despenjar el telèfon i iniciar una negociació amb les institucions catalanes. "És el més raonable el que reclamen un majoria de catalans, i estic segur que també ho comencen a reclamar una majoria d'espanyols", ha tancat.