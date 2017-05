El Pacte Nacional pel Referèndum tria el 19 de maig per l'acte massiu que ha de visibilitzar el suport social a la consulta

El 19 de maig és el dia que ha triat el Pacte Nacional pel Referèndum per presentar la feina feta durant els últims mesos i demostrar que el 80% de la societat està a favor de celebrar una consulta a Catalunya. "Serà un acte obert i de visualització", ha explicat l'arquitecte Itziar González, on també volen mostrar la "resposta i participació coral" que han rebut de les entitats amb qui han treballat. L'acte, que es farà al Palau de Congressos de Barcelona, no és "de balanç", ha dit González, sinó "de veu" i amb l'objectiu que la gent vegi quina ha estat la feina de l'òrgan.

Els representants del Pacte han explicat aquest divendres en roda de premsa que volen "manifestar per la via dels fets" el suport social que han anat aconseguint aquests darrers mesos, perquè consideren la consulta com una eina "inclusiva" que ha de generar "confiança" entre els partidaris del 'sí' a la independència i els del 'no'. I per fer explícit aquest suport, el 19 de maig "posaran cara i noms" de les entitats que donen suport al referèndum.

El Pacte Nacional pel Referèndum ja va anunciar la setmana passada les 400.000 adhesions que ha aconseguit en dos mesos. Aquest 19 de maig, doncs, l'òrgan culminarà els seus dos objectius que s'havia marcat a finals de març: una recollida massiva de firmes i un acte massiu al maig. L'esdeveniment l'han preparat amb les entitats i els pactes locals, a través de reunions preparatòries amb les associacions on s'ha posat en comú la feina feta. Amb aquest acte, es posarà punt i final a la primera etapa de feina del Pacte. A partir d'aquí, el seu coordinador, Joan Ignasi Elena, ha dit que el mateix òrgan s'haurà de tornar a reunir per "decidir la feina a fer i el el seu futur".

Paral·lelament, el 19 de maig també és l'últim dia que s'havia marcat el Govern per negociar amb l'Estat una consulta pactada, ja que havia assegurat que continuaria negociant amb el govern espanyol el referèndum fins que el Pacte acabés la seva feina. A part de les accions de l'òrgan, el Govern també té la voluntat de posar sobre la taula del president espanyol, Mariano Rajoy, les adhesions per escenificar un darrer intent d'acord amb l'Estat i per activar, de forma definitiva, la via unilateral.