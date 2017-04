El Pacte exhibeix "pluralitat" abans de Sant Jordi i arriba als 5.000 voluntaris per recollir suports pel referèndum

Tot a punt per a recollir suports als carrers pel referèndum. El Pacte Nacional pel Referèndum ha exhibit el dia abans de Sant Jordi "pluralitat" i la seva composició "transversal" en un acte a la Rambla de Santa Mònica de Barcelona, un dels punts més concorreguts per la Diada de la rosa i el llibre a Barcelona. Representants d'una trentena d'entitats s'hi han volgut aplegar per transmetre unitat al voltant de la reivindicació del dret a l'autodeterminació, que el coordinador Joan Ignasi Elena ha defensat que Catalunya té perquè és una nació que es reconeix com a tal. "Som una nació i tenim dret a decidir el nostre futur col·lectiu en un referèndum", ha afirmat Elena.

Per fer-ho, Elena ha anunciat que compten amb 5.000 voluntaris, un miler més que dijous d'aquesta setmana que van anunciar que n'havien reclutat 4.000 per recollir suports per al referèndum. En total, hi hauran un miler de punts a tot el territori i també voluntaris identificables que buscaran adhesions als carrers.

Sant Jordi, un clam pel referèndumAquest dissabte hi eren presents els sindicats majoritaris, UGT i CCOO, Òmnium, l'ANC, l'Associació Catalana de Municipis, l'Associació de Municipis per la Independència, la USTEC, CIEMEN, Plataforma per la Llengua, la Confederació Catalana de Cooperatives de Catalunya, entre altres.

En declaracions als mitjans de comunicació, Elena ha assegurat que el Pacte és la prova que el dret a decidir "no és cosa de quatre" sinó de la "majoria" dels ciutadans de Catalunya. El coordinador del Pacte ha expressat la voluntat de la plataforma de convertir Sant Jordi en una Diada de "reivindicació democràtica" i "històrica" en favor del dret a l'autodeterminació per recollir "l'anhel col·lectiu" dels ciutadans.

La recollida de suports pel referèndum, sota el lema 'Perquè és el meu dret', s'intensificarà a partir de demà fins l'1 de maig, tot i que ja fa mesos que el Pacte treballa per recollir suports -també van anar a Madrid-. Ara per ara la plataforma no dona xifres sobre quantes adhesions han reunit fins ara però el mes de febrer n'havia recollit 10.000.