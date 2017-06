El Pacte es reuneix com a preludi a la data i la pregunta

La reunió d’aquesta tarda del Pacte Nacional pel Referèndum obrirà una setmana política que vindrà marcada per l’anunci de data i pregunta del referèndum. El Govern ho farà entre dimecres i divendres, en un format solemne -encara s’estan tancant serrells-, però evitant un acord formal que pugui ser impugnat per la fiscalia.

El president, Carles Puigdemont, esperarà a anunciar-ho a escoltar avui les entitats i els partits, en una trobada que començarà a les 17.30 h al Parlament. La reunió de la plataforma, que va néixer per demanar la votació pactada, arriba després que Puigdemont convoqués la setmana passada els partits favorables al referèndum a la Generalitat per informar dels passos a seguir. Catalunya en Comú va declinar la invitació i li va exigir que ho fes en el marc del Pacte.

La intenció dels comuns, segons va concretar ahir la seva portaveu Elisenda Alamany, és que l’ens tuteli el camí a un referèndum “efectiu”, independentment de si és unilateral o pactat. La portaveu de la confluència que dirigeix Xavier Domènech va recordar que els comuns consideraran efectiu el referèndum si “apel·la a la majoria, té reconeixement internacional i té garanties democràtiques”. Tanmateix, tal com va avançar l’ARA, si els comuns no veuen complerts aquests tres punts avalaran la via unilateral, però no consideraran el referèndum vinculant.

El Govern no s’oposarà al fet que el Pacte segueixi vigent per intentar un acord amb l’Estat, segons expliquen fonts de l’executiu, que subratllen que Puigdemont va deixar clar que la porta per negociar amb l’Estat estaria oberta “fins a l’últim minut”. L’executiu també està disposat a informar els partits i les entitats que formen l’ens dels passos que s’aniran fent cap al referèndum, tot i recalcar que l’organització de la votació està en mans del Govern.

Protagonisme dels partits

Tot i que la voluntat dels comuns és que cada pas que es faci en el camí cap al referèndum tingui l’aval del Pacte Nacional, el portaveu del comitè executiu, Joan Ignasi Elena, va subratllar que la “concreció” de la via unilateral és tasca dels partits. En una entrevista a TV3, Elena va cridar a preservar el Pacte com un espai “al servei de la unitat del catalanisme”, però va deixar en mans de les formacions els passos a seguir. Les entitats, va deixar clar Elena, “ni volen ni poden entrar al debat de la concreció”.

La voluntat dels dirigents del Pacte Nacional és que l’ens preservi la seva transversalitat, i que no s’esberli per la divisió entre els que només volen el referèndum si és pactat i els que creuen que, constatat per vintena vegada el no del govern espanyol a la votació, l’única sortida és la via unilateral. En aquest sentit, Elena considera que el Pacte decidirà aquest dimarts que cal que es mantingui vigent com a “punt de consens del catalanisme polític”. “Que el Pacte continuï i que sigui utilitzat en els moments que políticament i socialment es consideri necessari, perquè és un patrimoni molt preuat, i que en coherència amb això es mantingui més enllà de les naturals discrepàncies [entre els partits]”, va demanar Elena.

El dirigent del Pacte creu, però, que la feina de l’ens ha acabat després d’haver recollit mig milió d’adhesions al manifest i haver treballat per la via pactada. Un cop partits i entitats surtin de la reunió d’avui, començarà el compte enrere perque Puigdemont anunciï la data i la pregunta del referèndum.