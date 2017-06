Parlon es posa "a disposició" de Sánchez per entrar a l'executiva d'un PSOE que "giri a l'esquerra" i reconegui la "pluralitat" nacional

Núria Parlon és una de les veus importants del PSC i, si ho vol Pedro Sánchez, també podria ser-ho del PSOE. Ahir el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ja va recomanar al nou secretari general que comptés amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet que, en una entrevista a EFE, ha mostrat la seva predisposicó a entrar a l'executiva de Pedro Sánchez.

"En tot allò que sigui compatible amb les meves tasques al capdavant de l'alcaldia, estaré encantada de poder aportar el que sé fer", ha explicat Parlon, que ha subratllat que "sempre" ha estat "a disposició" de Sánchez. De fet, ha recordat que ja va formar part del comitè d'experts de la seva campanya a les eleccions generals i no ha amagat que apostava per ell a les primàries.

La responsable de política municipal del PSC ha opinat que la nova executiva del PSOE ha de reflectir la "pluralitat" i els "equilibris" que existeixen dins del partit i ha volgut fugir de "personalismes". Tot i això, ha insistit que si se la requereix, hi serà.

La plurinacionalitat

Parlon també ha parlat d'un dels temes més polèmics que han sobrevolat el PSOE les darreres setmanes: el conflicte català. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet ha subratllat la necessitat de reconèixer la "pluralitat i singularitats" existents arreu de l'estat com la millor manera de preservar la "sobirania única i cohesionadora". Parlon també ha demanat "valentia política" al seu partit per afrontar aquesta qüestió i ha situat el PSOE "en bona posició per donar resposta a un conflicte que ja dura massa".

Distància amb Podem i els comuns

Parlon ha assegurat que la victòria de Sánchez per davant de Susana Díaz a les primàries suposa un "revulsiu" per al PSOE que li ha de permetre "recuperar la il·lusió de les bases" i fer un discurs que "giri a l'esquerra" i "diferenciat del PP". En aquesta qüestió ha volgut posar distància també amb apostes que "podemitizin" i "radicalitzin" el PSOE. "No hem de ser Podem", ha reiterat, a qui ha acusat de "posar sempre el rellotge, el tic-tac i terminis". "Situen el socialisme en decisions impossibles simplement per la voluntat d'ocupar el nostre espai", ha reblat.

Per la seva banda, la portaveu dels socialistes al Parlament, Eva Granados, ha reivindicat el PSC com el referent sòlid de "l'esquerra no independentista", davant de "l'embolic" que, assegura, tenen els comuns. En una entrevista a Europa Press, Granados ha contraposat el projecte socialista al de l'espai que genera Xavier Domènech, perquè considera que s'ha de ser nítid en la defensa de "la legalitat i els drets democràtics" i ha criticat que els comuns llencin "missatges de confusió a la ciutadania". En aquest sentit, ha emplaçat a "Domènech i Colau a fer una reflexió serena i entendre que això no va de sobiranisme o unionisme, sinó de si el fi justifica els mitjans".

De totes maneres, la portaveu socialista ha posat en valor el fet que comparteixin amb els comuns "molts projectes" que estan relacionats, sobretot, amb un "model social progressista". Per aquesta raó, considera que els dos espais polítics podrien coincidir en el disseny d'un nou "encaix" per Catalunya i defensar una "Espanya federal, plural i que millori el finançament de Catalunya i reconegui les seves singularitats". Tot i això, adverteix que la defensa d'aquests valors socials no pot ser "un argument per saltar-se la llei" ni tampoc per llençar missatges a la ciutadania que avalin el referèndum unilateral, com a acte de protesta i mobilització. Precisament, Granados creu que s'hauria d'apostar per un govern d'esquerres a l'estat espanyol per tal de crear un "tercer espai que reclama una Catalunya diferent i amb garanties". I en aquest espai, és on socialistes i comuns s'hi podrien trobar, ha assegurat.