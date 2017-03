Pascal, sobre els casos de corrupció de CDC: "Hem d'esperar a una sentència ferma, però no em cauran els anells per dir que potser ens hem equivocat"

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, defensa la presumpció d'innocència dels càrrecs de CDC que estan presumptament implicats en investigacions per corrupció com el cas Palau o el 3%. "La gent de Convergència, som gent honesta", ha dit Pascal en una entrevista a Catalunya Ràdio. La líder del PDECat ha explicat que el partit vol esperar que hi hagi una sentència ferma sobre aquests casos, abans de valorar-ne les presumptes implicacions de membres de CDC.

"A mi no em cauran els anells per dir que potser ens hem equivocat", ha dit Pascal, però si el partit ha de prendre mesures, ho faran quan hi hagi una sentència ferma. En aquest sentit, ha explicat que el PDECat és "clar i contundent" en els casos de "males praxis". De moment, però, Pascal ha dit que estan molt "tranquils".

Demanar el referèndum pactat fins al final

Pascal ha defensat la convicció "democràtica" que té el Govern per tirar endavant el referèndum i, en aquest sentit, ha volgut mostrar com a "normals" les peticions de diàleg que fa la Generalitat al govern espanyol, com és la carta que van enviar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, al president de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, per demanar diàleg, o la petició que va fer el mateix Puigdemont per anar a explicar al Senat la seva proposta de referèndum.

Pascal, però, ha denunciat que a l'altra banda de la taula no hi troben ningú i que el govern del PP no es vol asseure a parlar del referèndum. "No baixarem del burro". Pascal ha deixat clar que continuaran oferint diàleg a l'Estat fins al final, perquè estan convençuts que un referèndum pactat, es pot fer. Si no se'n surt, la líder del PDECat està convençuda que el Govern tirarà endavant el referèndum igualment. En aquest sentit, no ha volgut confirmar si la llei de transitorietat jurídica es traslladarà finalment al setembre, tal com va apuntar ahir l'ARA, perquè creu que "erroni" situar un calendari que suposés "aixecar-nos de la taula de negociació" amb l'Estat.

Els estàndards democràtics que defensa la líder del PDECat com a argument per tirar endavant el referèndum assegura que són avalats per la comunitat europea. Així, tot i que els alts representants de la Unió Europea no s'hagin pronunciat sobre la qüestió catalana, Pascal ho veu com una "bona notícia".