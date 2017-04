Pascal respon a Rufián: "La Catalunya d'un sol poble és també gràcies als governs de Pujol"

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha defensat aquest dissabte l'expresident Jordi Pujol després de les declaracions fetes al matí per Gabriel Rufián, que ha assegurat que "és el pitjor que li ha passat a Catalunya juntament amb Cs". "Quan sento a Rufián parlant un català i un castellà fantàstics penso que aquesta és la Catalunya que construïm, la de l'ascensor social i la d'un sol poble, que és també gràcies als governs del president Pujol", ha replicat Pascal.

Així, la coordinadora del PDCat ha reivindicat la figura de Pujol com a creador de l'Estat del benestar a Catalunya, així com el "segell" que va posar en impulsar projectes com l'Universitat Pompeu Fabra (UPF), en la qual van estudiar tant Pascal com el portaveu d'ERC.

Denuncia pressions per evitar el viatge del Govern al Marroc

En un acte del partit a Tàrrega, Pascal ha denunciat pressions del govern espanyol per evitar el viatge que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, havia de fer al Marroc amb el ministre-president de Flandes (Bèlgica), Geert Bourgeois, i ha titllat els fets de "xarlotada".

"És una vergonya. Penseu que el president de Flandes, que els belgues, han cridat a consultes el seu ambaixador perquè estan sorpresos davant quelcom com això. Això és marca Espanya", ha criticat.

Pascal ha opinat que l'Estat està "una mica nerviós si ha d'acudir a accions" com paralitzar una missió comercial conjunta entre Catalunya i Flandes que estava prevista per a la segona setmana de maig i que va ser cancel·lada oficialment el divendres per tots dos governs regionals.

"L'adversari que tenim davant no és un adversari qualsevol, i això ens ha de fer pensar molt bé com fem les coses", ha apuntat la coordinadora del PDECat, que ha apostat per realitzar una campanya pel 'sí' en el referèndum molt semblant a la d'unes municipals. "Ha de saber combinar el fet de mirar als ulls a la gent amb els arguments, el projecte i l'objectiu", ha indicat la també diputada de JxSí.