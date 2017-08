Pascal exigeix a l'Estat que "es deixi d'actituds tèbies" i permeti incloure els Mossos a l'Europol

L'endemà que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, refredés l'accés dels Mossos a l'Europol escudant-se en la "normativa" de l'agència de seguretat europea, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha tornat a reclamar que l'Estat posi fil a l'agulla i treballi perquè la policia catalana també tingui accés a la informació de seguretat internacional. Pascal, de fet, ha exigit a l'Estat que "es deixi d'actituds tèbies" i resolgui aquest assumpte al més aviat possible, tal com ahir també va reclamar el conseller de Justícia, Carles Mundó.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Pascal ha demanat a Santamaría que "davant el que ha passat a Barcelona i a Cambrils", l'Estat posi les "coses fàcils" per millorar la coordinació entre els cossos de seguretat. Per això, la dirigent del Partit Demòcrata ha censurat que els sindicats de la policia espanyola critiquessin que el Govern hagi "marginat" aquests cossos. De fet, Pascal ha advertit que "polititzar l'àmbit de la seguretat és espinós i perillós", i ha defensat la decisió del Parlament d'atorgar la Medalla d'Or a Mossos i serveis d'emergència. PP, Cs i PSC van criticar que s'hagués deixat fora Guàrdia Civil i Policia Nacional. Un debat que per a la coordinadora general del PDECat és "lamentable" i ha posat en dubte que hagués sorgit "en un altre context polític".

Aquest dilluns, el PDECat va participar com a observador en el pacte antiterrorista i l'Estat va reclamar que acabessin integrant-s'hi permanentment. Pascal, però, no ha volgut explicar si hi continuaran sent: "Si ha de servir per fer la foto, però el més calent és a l'aigüera, no hi serem".

Pascal ha volgut posar en valor la feina feta pels cossos de seguretat i emergències durant aquests dies. Precisament, ha fet referència a la informació que publicava aquest dimarts el diari nord-americà 'The Wall Street Journal', en què assegurava que la gestió de la crisi dels atemptats de Barcelona i Cambrils evidenciava que Catalunya podia governar "sense Madrid". La coordinadora general del Partit Demòcrata ha donat suport a aquesta tesi perquè, segons ha explicat, Catalunya ha pogut "fer front a un repte com aquest sense tenir eines d'Estat". Una opinió que també ha expressat el conseller de la Presidència, Jordi Turull, en una entrevista a RNE: "No és cap secret". De totes maneres, Turull ha titllat de "molt miserable" la "politiqueria" que ha volgut "barrejar" el Procés amb la crisi generada pels atemptats a Catalunya.