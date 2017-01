Patxi López defensa un gir a l'esquerra del PSOE i renega l'abstenció a Rajoy

Patxi López fa el pas. L''exlehendakari' i expresident del Congrés ha presentat aquest diumenge oficialment la seva candidatura a secretari general del PSOE en un discurs en què ha advocat per "recuperar els valors fonamentals del socialisme".

El polític basc ha defensat un gir a l'esquerra del seu partit per "diferenciar-nos clarament de la dreta", perquè, ha dit "no crec en les terceres vies, perquè només serveixen perquè l'esquerra faci política de dretes". López ha insistit que no comparteix la decisió d'abstenir-se a la investidura de Mariano Rajoy, però que la va "acceptar": "Serveix de poc mirar enrere", ha conclòs.

Amb exemples concrets, López ha defensat que el PSOE ha de fer oposició efectiva al PP, amb contundència: "És preferible derogar la reforma laboral del PP que modificar-la", per tal de "no ser un analgèsic de la dreta". "Hem de definir espais d'entesa en els aspectes que són temes d'estat, però hem de ser radicals en la defensa dels nostres plantejaments", ha reblat.

López ha justificat fer el pas ara perquè ahir dissabte el comitè federal va aprovar el calendari cap al congrés: "Cal tancar això quant abans i fer el debat de propostes".

L'expresident del Congrés ha explicat que ahir va parlar amb tots els ex secretaris generals del PSOE, inclòs Pedro Sánchez, amb qui va compartir equip i de qui s'ha anat distanciant en els últims mesos. Tot i així, ha afirmat que la seva proposta "no va destinada a impedir la candidatura de ningú", en referència a Sánchez, a qui el moviment de López podria haver deixat amb opcions de reduïdes de revalidar el càrrec.

El candidat ha considerat que el PSOE ha de parlar "nous llenguatges" i ha mostrat la seva voluntat de fer un partit amb "unitat interna" però no "uniformitat o falta de crítica". "M'agradaria incorporar en Pedro [Sánchez]? M'agradaria incorporar-lo a ell i a milers de socialistes", ha dit, sense revelar si aspira a formar una candidatura d'unitat.

"Tinc el suport de molta gent per fer aquest pas, i al llarg dels pròxims dies m'agradaria sumar-los a tots, però també que entenguem que la militància ha de ser capaç de triar i escollir i que després siguem prou intel·ligents per integrar", ha valorat, fent una defensa que hi hagi més d'un candidat a la secretaria general i, per tant, se celebrin primàries. Amb això López ha vingut a refredar una possible candidatura d'unitat amb la presidenta andalusa, Susana Díaz.

Sobre el model territorial, López ha defensat que "només el PSOE, juntament amb el PSC pot aportar una solució raonable als problemes de Catalunya".