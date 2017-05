Pedro Sánchez no descarta negociar una moció de censura contra Rajoy si guanya les primàries

Pedro Sánchez no descarta presentar una moció de censura contra Mariano Rajoy si guanya les primàries per al lideratge del PSOE. Ara bé, s'ha volgut distanciar de la que ha presentat Podem, perquè considera que "Iglesias té el do de la inoportunitat" i que ho ha fet per "posar el dit a l'ull al partit socialista". Així ho ha explicat en una entrevista a Antena 3 aquest dijous al matí, en què ha tornat a demanar la dimissió de Rajoy pel cas Bárcenas, després de conèixer les tensions entre Podem i el seu partit arran de la moció de censura presentada pel partit lila i que no ha rebut el vistiplau ni del PSOE ni de Cs.

Sánchez ha afegit que les intencions del líder de Podem no tindran cap incidència en l'opinió dels votants dels militants socialistes i que l'enemic principal del govern espanyol ha de ser la corrupció, la desigualtat i la precarietat.

L'exsecretari general del PSOE ha remarcat que el 21 de maig es veu guanyador de les primàries, tot i que diu que "les estructures orgàniques del partit", que fa tres anys el recolzaven, ara donen suport a Susana Díaz. Ha afegit que li tornaria a oferir la possibilitat de treballar amb ell si guanya. L'exlíder socialista reconeix que va passar moments personals durs per la pèrdua de suport d'algunes de les seves amistats i que va cometre errors com ara no aconseguir la investidura.

Quant a Catalunya, Sánchez li ha reconegut la llibertat de ser una nació. Ha dit que la seva opinió ha canviat després d'haver tingut en primera persona converses amb líders polítics i socials catalans i que té "dret a evolucionar".

En ser preguntat per les eleccions franceses, Sánchez ha dit que no entén la neutralitat de Mélenchon i que, tot i que no coincideix amb Macron, entre aquest i Le Pen creu que només Macron "pot rescatar la Unió Europea".