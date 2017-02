La Policia Local de Mataró multa per desobediència una veïna que "caminava amb un cotxet" de nen per la calçada

La Policia Local de Mataró va multar dimecres una dona que, segons recull la denúncia i a la qual ha tingut accés l' ACN, "caminava amb un cotxet per la calçada no fent cas de les indicacions dels agents". Des de l' Ajuntament de Mataró expliquen que els policies van ordenar dues vegades a la dona que pugés a la vorera i que ella, tot i assentir, no ho va fer. La sanció per desobeir els agents és de 200 euros.

La dona denuncia que es tracta d'un cas d' "abús de poder" i assegura que si no circulava per la vorera és perquè en aquell tram del carrer Sant Ramon és massa estreta per anar amb el cotxet i el seu altre fill. A més, recorda que l'ordenança de circulació del propi Ajuntament preveu aquest supòsit. Assegura que recorrerà.

En concret, el text de l'ordenança explica que les persones amb mobilitat reduïda, d'edat avançada o acompanyades d'infants, ja sigui amb o sense cotxet, tindran "especial preferència" en les zones de vianant i també a la calçada quan sigui "imprescindible", una situació que, segons la denunciada, es dóna en aquest cas.

Des del consistori insisteixen que la sanció no és en aplicació de l'ordenança de circulació, sinó per fer cas omís a les indicacions dels agents, que haurien advertit la dona del risc de circular amb el cotxet per la calçada. La denunciada insisteix en recordar que la pròpia ordenança la protegeix i li dona prioritat.

D'altra banda, retreu al consistori la manca d'inversió a l'entorn de l' escola Joan Corominas, on van tenir lloc els fets. La comunitat educativa ja va presentar el mes de gener un informe que denunciava mancances en els accessos al centre, entre les que destaca l'existència d'una "vorera molt estreta" al carrer Sant Ramon, on "s'ha detectat un alt risc d'accidents".

En aquest tram del carrer, que està a continuació d'un altre tram de prioritat invertida i a un sol nivell, és habitual veure-hi cotxes, patinets, bicicletes, vianants i cotxets de nens compartint espai a la calçada, com a conseqüència de l'estretor de les voreres. Això passa, sobretot, a l'entrada i sortida de les escoles, on l'afluència de vianants és molt més alta.