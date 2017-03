Prop d'un centenar d'estibadors es concentren davant la visita de Rajoy a Barcelona

L'arribada del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a Barcelona no ha estat plàcida. Gairebé un centenar d'estibadors del Port de Barcelona s'han concentrat a les portes del Palau de Congressos, on Rajoy inaugura aquest matí la jornada 'Connectats al futur'. Els estibadors s'han situa a l'altra banda de la Diagonal i no han causat afectacions en el trànsit.

A l'entrada dels convidats i de la premsa, els estibadors han llançat petards i han cantat proclames en contra el govern i de la reforma del sector que promou el PP. Les negociacions entre les dues parts estan ara per ara aturades.

El govern espanyol proposa la "subrogació com a nous empleats" dels estibadors i ofereix ajuts públics per fer unn pla de jubilacions a partir de 50 anys amb el 70% del sou. Els estibadors, en canvi, volen adequar l¡ajust a les necessitats de cada port, flexibilitzar horaris i reduir costos fins un 30%.