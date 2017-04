Puigdemont i Junqueras: "Renunciar a un referèndum el 2017 és l'única cosa que el Govern no farà"

“L’única cosa que no farem és renunciar a votar aquest any. Perquè són els ciutadans els que reclamen poder expressar la seva opinió responent una pregunta clara i simple”, afirmen el president de la Generalitat i el vicepresident, remarcant així a la premsa internacional la tesi del “referèndum o referèndum” pel 2017.

Aquest compromís amb la celebració del referèndum arriba després que ahir Puigdemont convoqués els actors independentistes -inclosa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell- per demanar unitat, discreció i coordinació en els propers passos cap a la consulta.L’article, a la pàgina 17 del principal diari francòfon belga, es titula “Per què Madrid no pot ser com Londres?” i denuncia la “preocupant absència de voluntat de diàleg” del govern espanyol en la qüestió catalana.Segons Puigdemont i Junqueras,, perquè es treballa amb la voluntat de “dialogar i assolir un acord sobre el referèndum”, però “el posicionament del govern espanyol i del congrés dels diputats difereix completament del pres pel govern i el parlament britànics”.El president i el vicepresident del govern denuncieni critiquen que el govern espanyol “s’amagui darrere del Tribunal Constitucional, l’Audiència Nacional i el Suprem, comprometent la feina i la independència del poder judicial”.En aquest sentit, Puigdemont i Junqueras recorden a l’article de ‘Le Soir’ la inhabilitació de l’expresident“per simplement haver posat les urnes en servei d’un procés participatiu” i adverteixen queEl text recorda la creació del Pacte Nacional pel Referèndum, on participen “una majoria plural de la societat catalana, inclosos agents econòmics i socials”, i remarca que “un 80% dels catalans volen ser consultats sobre el futur polític de Catalunya”.A més, Puigdemont i Junqueras indiquen que els sondejos mostren com “una gran majoria” de catalans es presentarà a les urnes per votar en el referèndum i acceptarà, remarquen.“És impensable que sigui el govern espanyol, i no els ciutadans de Catalunya, el que decideixi el futur de Catalunya i dels seus habitants”, destaquen. Puigdemont i Junqueras asseguren que l’executiu espanyol està “molt mal vist” per la ciutadania perquè “ha abandonat tots els catalans, també els que no volen la independència”. “Estimen Catalunya i, com a conseqüència, pateixen quan el seu país pateix”, asseguren sobre els votants no independentistes.“Fa molt temps que la política és a l’ordre del dia”, defensen Puigdemont i Junqueras, assenyalant que cal “escoltar i parlar”. “Nosaltres ja hem agafat el nostre lloc a la taula de diàleg. Estem oberts a parlar de tot, sense excepcions. Amb la voluntat de seguir el camí del Regne Unit i Escòcia, el camí de l’acord. Els altres convidats es faran esperar molt de temps?”, conclouen.