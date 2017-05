Puigdemont i Junqueras acorden que el Govern compri urnes pel referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, acorden comprar urnes pel referèndum. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ARA, serà una licitació per obtenir 8.000 urnes. S'ha desencallat així la tensió al Govern que, tal com va avançar aquest diari, frenava els preparatius de la consulta. Es publicarà en els propers dies al butlletí oficial de la Generalitat. Finalment serà el departament de Governació, dirigit per la consellera, Meritxell Borràs, el que farà la licitació, però no necessàriament la compra, que no serà immediata.

Governació licitarà en els propers dies un acord marc per homologar les empreses que vulguin subministrar les urnes al Govern. La licitació, de 209.000 euros segons expliquen fonts de l'executiu, servirà per comprar 8.000 urnes quan el Govern doni l'ordre. L a compra, doncs, no la farà immediatament Governació. De fet, el propi acord marc recorda que, des de l'aprovació dels pressupostos, el consell executiu pot actuar directament com un "òrgan de contractació" i això serà precisament el que passarà, segons expliquen diverses fonts a l'ARA. Governació licitarà, però qui farà la compra serà el consell executiu, és a dir, el president i tots els consellers de forma col·legiada.

És el primer pas efectiu de l'executiu després que el Govern exhibís el compromís en ple amb la consulta ara fa dues setmanes. Segons fonts de l'executiu, després d'aquesta licitació s'activarà la resta per acabar de preparar la convocatòria del referèndum.

El debat entre conselleries està marcat per la pressió constant de la fiscalia sobre cada pas i té com a origen del conflicte la interpretació de l’acord de Govern del 21 de març, que l’ARA va avançar ara fa un mes. Un document aprovat a iniciativa d’ Oriol Junqueras, Raül Romeva i Neus Munté, però en què comparteixen responsabilitat amb la resta de consellers i que ordena, entre d’altres a Governació, a impulsar de forma “immediata” els preparatius per “racionalitzar la despesa” dels processos electorals.

Les fonts consultades per l'ARA asseguren que la licitació que farà els propers dies Governació emana directament d'aquell acord de Govern. La redacció del concurs públic, de fet, no parlarà del referèndum -com passa amb tots els preparatius- i es referirà a unes hipotètiques eleccions al Parlament o a les consultes populars no referendàries, competència de la Generalitat.

Borràs i Junqueras surten satisfets

L'acord per comprar les urnes posa punt i final a la crisi oberta ara fa quatre setmanes quan els departaments d'Economia i Governació van evidenciar discrepàncies estratègiques sobre el tema. El departament que encapçala Oriol Junqueras va reclamar al que lidera Meritxell Borràs que iniciés la compra de les urnes, ja que és el que té les competències en els processos electorals. Sense una ordre per escrit, Governació no estava disposada a comprar-les perquè entenia que l'acord de Govern del 21 de març, de racionalització de la despesa electoral, no cobria una despesa que mai s'havia fet fins ara.