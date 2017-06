Puigdemont i Junqueras anunciaran divendres la data i la pregunta del referèndum

Tots els diputats de JxSí estan convocats divendres a les 9.45h al Palau de la Generalitat per assistir a la cerimònia de presentació pública de la data i de la pregunta del referèndum d'independència. També ho estan els de la CUP i tots els consellers del Govern, que participaran en un acte solemne durant el qual el president, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, revelaran dues de les principals incògnites de la consulta prevista per a la propera tardor.

El president del grup parlamentari, Jordi Turull, ha convocat els diputats de la majoria sobiranista avisant-los que l'assistència a l'acte és "inexcusable". Hi seran al costat dels consellers per demostrar la unitat a l'entorn del referèndum. A diferència de l'acte del passat 21 d'abril, el compromís pivotarà en Junts pel Sí (i en la CUP) i no només en el Govern. Aleshores, van ser els consellers i els alts càrrecs de l'executiu els que es van comprometre per escrit a "organitzar, convocar i celebrar" el referèndum.

Aquesta era la setmana fixada per l'executiu per fer pública la data i la pregunta, un cop s'ha deixat a la reserva el Pacte Nacional pel Referèndum i la via pactada que representa. Fonts consultades expliquen que inicialment l'acte estava previst per aquest mateix dimecres, però es va decidir ajornar-lo a divendres, quan finalment Puigdemont i Junqueras revelaran dues de les incògnites que encara no s'han resolt.

L'executiu ha decidit mantenir en secret tant la data com la pregunta, tot i que les possibles alternatives són limitades. Puigdemont va apuntar a la segona quinzena de setembre durant el debat de política general i la data que més ha sonat des de fa setmanes és la de diumenge 1 d'octubre.

Pel que fa a la pregunta, no hi ha gaires opcions. Sense possibilitat de pactar la consulta amb el govern espanyol queda descartat preguntar per la continuïtat a Espanya (una de les opcions que Puigdemont va plantejar en una entrevista a Al Jazeera) i es manté el plantejament que sempre ha defensat el sobiranisme: " Vol que Catalunya sigui un estat/república independent?". La negociació entre els socis de Govern s'ha centrat bàsicament en debatre si es fa servir 'estat', que agrada majoritàriament al PDECat, o 'república', opció predilecta per a ERC i també per a la CUP. La solució sortirà de la boca del president de la Generalitat divendres al matí, tot i que diverses fonts apunten que es podria optar per una solució a mig camí: "Vol que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república?

L'hora de la via unilateral

Des que els seus vots van permetre aprovar els pressupostos del Govern, la CUP no ha deixat d'insistir en la necessitat de fixar ràpidament la data i la pregunta del referèndum. Els cupaires van arribar a repartir 250.000 paperetes en català i aranès amb la seva pregunta preferida: "Vol que Catalunya esdevingui una República independent?" El Govern, però, era partidari d'esperar que el Pacte Nacional pel Referèndum acabés amb la seva tasca i presentés les 500.000 signatures que ha acabat recollint a favor d'un referèndum pactat amb l'Estat.

El Pacte va fer aquest dimarts un pas al costat davant la voluntat del Govern d'activar imminentment la via unilateral i es queda a la reserva per si en algun moment, el Govern necessita recórrer a l'òrgan, que aplega entitats i col·lectius de tot el país que aposten per una consulta pactada. En la reunió mantinguda al Parlament, l'executiva del Pacte va acordar dissoldre's, però va reclamar que l'organisme es mantingui viu, tot i que "no avalarà ni desautoritzarà les decisions que prengui el Govern".

A diferència de la reunió que va convocar la setmana passada el Govern, en la d'ahir del Pacte també hi van assistir els comuns, que van posar en valor "la importància" de l'organisme perquè "representa el 80% de la població que defensa el dret a decidir". De totes maneres, no creuen que la data i la pregunta sigui prioritari, sinó que ahir el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, va tornar a posar el focus en què el referèndum "sigui efectiu i amb garanties". De fet, va avisar que "les vies ràpides no són la solució".

Sigui com sigui, l'anunci arribarà dos dies abans de la mobilització unitària que han convocat les entitats sobiranistes a Montjuïc, el mateix lloc on va començar la campanya pel referèndum. Aquest dimecres ANC, Òmnium i l'AMI han donat els detalls de l'acte, que comptarà amb la participació de l'exentrenador del Barça Pep Guardiola, qui serà l'encarregat de llegir un manifest a favor del referèndum i del dret a decidir.