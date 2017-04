Puigdemont: "No contemplem un altre escenari que no sigui votar"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura en una entrevista que aquest diumenge publica 'El Punt Avui' i que avança a la seva pàgina web que el Govern no contempla "un altre escenari que no sigui votar; no estem treballant en una alternativa". "Es pot votar de moltes maneres. A més, serà molt gros si no ens deixen votar. Ens preparem per votar, no per no votar", afirma el president, que reitera: "No renunciarem perquè no tenim dret a renunciar. L'únic que pot renunciar és el poble de Catalunya, retirant-nos la confiança".

Respecte a la validesa de la consulta, Puigdemont destaca que "qui fa vàlid el referèndum no és el govern que l'organitza, independentment de si hi ha o no un acord amb l'Estat. Qui el valida és la gent quan votarà. Si la validació que fem entre tots és suficient, i en això els ajuntaments són absolutament determinants, aquest és un referèndum vàlid, que és el que accepta tothom", afegeix. Sobre les resolucions judicials per impedir la celebració del referèndum, el president ha recordat que el Govern ha rebut cinc advertiments judicials que "no ens faran replantejar res" i que, segons el seu parer, "són un indicador de la poca salut de la democràcia espanyola".

"És evident que no ens n'anirem a casa. No donarem oportunitats fàcils perquè ens impedeixin fer el referèndum; que tothom tingui la certesa que no ens en tornarem a casa", assegura Puigdemont, abans d'assenyalar que qualsevol de les "insinuacions" de l'Estat per impedir el referèndum "no són senzilles de portar a terme" i "no solucionarien res".