Puigdemont exigeix al PP que no menystingui la conferència: "No es creguin la seva pròpia propaganda. Aniran malament"

Poques hores després d' haver demanat a Europa implicació en el referèndum, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet balanç al Parlament de la conferència que va fer a l'Eurocambra amb el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva. "Hem aconseguit el nostre propòsit. Hem anat a explicar a Brusel·les el que expliquem a Madrid", ha destacat Puigdemont, que ha celebrat "l'acostament" a la Unió Europea i ha sentenciat: "Les institucions europees estan molt necessitades d'aquesta claredat"."Catalunya és subjecte d'interès a Europa pel seu dinamisme econòmic, empresarial, cultural, i pel seu procés polític", ha resumit Puigdemont.

Junqueras també s'ha mostrat satisfet del resultat de la conferència a Brussel·les i ha destacat la "important presència diplomàtica" a la sala. El vicepresident ha estat interpel·lat per la portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, que li ha demanat dues coses: d'una banda, que expliqui al món que l'independentisme és "divers" i no tot aposta per seguir vinculat a la Unió Europea –com va defensar el Govern al Parlament Europeu– i, de l'altra, que comencin a explicar a la ciutadania que el referèndum pactat amb l'Estat és "impossible". "Farem bé de preparar el país per a un conflicte democràtic d'altíssim nivell", ha subratllat Gabriel. Junqueras ha reconegut que el pacte amb Espanya és "poc probable" i ha destacat la voluntat d'incorporar "com més grups i sensibilitats millor" al consens per al referèndum.

El Govern ha topat amb el menysteniment de PP i Ciutadans, que han restat qualsevol importància a la conferència. "L'interès hi és, i les preguntes hi són", ha dit en una resposta contundent al líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que l'havia acusat de fer "el ridícul" a Europa en no aconseguir que cap "persona rellevant" l'escoltés. "Hi ha un interès i unes preguntes que vostès s'haurien d'haver fet fa uns anys. Potser avui en comptes de posar aquesta cara d'astorats entendrien alguna cosa més", li ha etzibat Puigdemont, que ha afegit: "No es creguin la seva pròpia propaganda. Aniran malament". El president ha recordat que la sala "estava a vessar" i que entre els presents hi havia eurodiputats, diplomàtics, i periodistes estrangers. "Mirin l'efecte que tindrà l'explicació de Catalunya al món", li ha recomanat Puigdemont.

Albiol ha fet servir una fotografia en què es veu un dels assistents amb un cartell que parla de Calafell per ridiculitzar la conferència: "Això és la seva conferència: uns senyors de Calafell amb uns cartellets i amb càmeres per fer el turista", ha ironitzat, abans de reblar: "Aquesta conferència és una gran mentida". Puigdemont ha recordat les declaracions d'Esteban González Pons i ha celebrat que el PP "reconegui que és una conferència en una sala del Parlament i no en una cafeteria".



També Inés Arrimadas, de Ciutadans, ha burxat per la manca de trobades amb alts dirigents diplomàtics. "Obliguen constantment les ambaixades i governs a fer comunicats desmarcant-se de vostès", ha lamentat, que ha acusat el president de no fer res: " Vostè espera això: esdeveniments i fotos, però treball, poc".