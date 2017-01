Puigdemont comunica per carta a Rajoy que no anirà a la Conferència de Presidents

Ho havia dit per activa i per passiva, però aquest dilluns el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut comunicar també per escrit al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que demà no anirà a la Conferència de Presidents.

En l'escrit, al qual ha tingut accés l'ARA, Puigdemont avisa que "com a nació" Catalunya s'ha guanyat "tenir una relació bilateral amb el govern espanyol", i argumenta que les anteriors conferències de presidents evidencien que aquests fòrums "són només una posada en escena sense cap resultat productiu ni satisfactori".

Tanmateix, el president català reitera en la carta la seva " vocació i oferta de diàleg permanent", tant per abordar qualsevol aspecte relacionat amb el referèndum d'independència com per parlar de tot allò que té a veure amb "el dia a dia del país" i que l'executiu espanyol "s'ha negat a afrontar de forma real".

En aquest sentit, Puigdemont reitera el seu desig de trobar-se aviat amb Rajoy -una trobada que podria ser abans de finals de gener- per tractar "la llarga llista de prioritats i urgències" que té la Generalitat.