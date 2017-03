Puigdemont defensa la tramitació exprés de la desconnexió i repta l'oposició a permetre el debat

Aquest dimecres, al Parlament, l'oposició ha centrat les preguntes de la sessió de control al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la reforma del reglament del Parlament, que ahir va superar el primer tràmit, i la tramitació exprés de la llei de desconnexió. El PP, el PSC, Ciutadans i també Catalunya Sí que es Pot han acusat el Govern de voler aprovar la llei de transitorietat sense debat i de pressa i saltant-se les regles de joc parlamentari, mentre que Puigdemont ha fet una defensa aferrissada dels plans de Junts pel Sí.

El president, davant aquestes acusacions, ha reptat l'oposició a permetre el debat i la votació de la llei de desconnexió un cop Junts pel Sí i la CUP la registrin a la cambra parlamentària i també ha reclamat que no s'oposin al referèndum d'independència. Per a Puigdemont, si Junts pel Sí acaba optant per aquesta tramitació extraordinària serà per sortejar el veto del Tribunal Constitucional.

"¿Està disposat a permetre que es tramiti qualsevol llei que porti a la celebració del referèndum sense presentar cap querella i permetre que la mesa del Parlament pugui posar-ho a l'ordre del dia?", ha preguntat Puigdemont al líder del PSC, Miquel Iceta. Prèviament, el socialista havia carregat contra les intencions de l'independentisme de voler tramitar la llei per lectura única, és a dir, en un sol debat, que redueix la possibilitat de l'oposició de participar-hi.

El cap de files popular, Xavier García Albiol, tampoc s'ha estat de criticar la modificació del reglament del Parlament i ha acusat el Govern de fer-ho "amb nocturnitat" per tirar endavant la independència. Puigdemont, però, li ha respòs que la tramitació de la modificació del reglament "és perfectament legal i formal" i va en la línia dels altres parlaments de l’Estat. "El problema no és la tramitació en lectura única, sinó la tramitació", li ha etzibat Puigdemont al líder popular, i ha assegurat que no s'optaria per aquesta via si el govern estatal no tingués la intenció d'impugnar la norma tan bon punt es faci pública.

Per reforçar la seva argumentació, Puigdemont ha enumerat totes les lleis que el govern espanyol ha tramitat per lectura única, com va ser la reforma de la Constitució sobre l'estabilitat pressupostària, la modificació de la llei del Tribunal Constitucional o la reforma del Codi Penal.

Per la seva banda, la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, ha demanat a Puigdemont que no "prengui el pèl" als independentistes de "bona fe" i que abandoni el full de ruta cap a la independència per fer complir la legalitat. Tal com ha expressat en diverses ocasions, C’s ha repetit que el Govern no pot fer un referèndum vinculant, sinó que l’única opció que li queda és "repetir el 9-N" i per evitar-ho, Arrimadas ha tornat a demanar a Puigdemont que convoqui eleccions.

El Consell de Garanties ha avalat "la prosa" dels pressupostos

Puigdemont ha fet una defensa aferrissada aquest dimecres, en la sessió de control del referèndum, però s'ha compromès a complir l'Estatut amb els pressupostos d'enguany. El cap de l'executiu ha dit que, malgrat que el Consell de Garanties ha tombat la disposició addicional del referèndum, ha avalat la partida pressupostària per fer la consulta, és a dir, que és legal."Ens ha qüestionat la poesia però ens ha avalat tota la prosa", ha assegurat el president. Així ha contestat a les preguntes del cap de files del president de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, que ha interpel·lat el president per si complirà amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

Puigdemont s'ha compromès a complir amb la legalitat de l'Estatut i el que diu el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries però alhora mantenir el referèndum d'independència perquè ha recordat que és "un mandat" dels ciutadans. " El que aprovarem amb el pressupost anirà en el sentit del que vol el Parlament i el que diu l'Estatut", ha dit el president, que s'ha mostrat sorprès per la insistència de l'oposició ara a fer complir la doctrina del Consell. Puigdemont ha recordat als grups contraris al referèndum que quan aquest organisme estatutari ha dictaminat en contra del que havia fet l'Estat no els ha interessat fer complir les seves recomanacions.

La resposta, sens dubte, no ha acontentat l'oposició, que li ha retret que vulgui mantenir la consulta sobre la independència malgrat que el Consell hagi dit que no té cabuda dins les competències de la Generalitat.