Puigdemont condemna l'intent d'Arran d'ocupar la seu del PP

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha condemnat aquest dilluns l'intent d'Arran d'ocupar la seu del PP a Catalunya i ha advertit que totes les accions que volen "limitar la llibertat d'actuació de qualsevol grup polític" són condemnables. El president, que es troba de viatge oficial als EEUU, ha fet una crida perquè es respecti la voluntat dels catalans, que és " fer les coses bé, dialogades".

Puigdemont ha apel·lat a tots aquells qui "tenen estima pel procés polític que viu Catalunya", que és "democràtic i pacifista", i els ha convidat a respectar "absolutament totes les opinions". "I ho diem nosaltres també ho hem patit en pròpia carn de vegades de part dels mateixos col·lectius", ha etzibat el president, que, tot i no esmentar la CUP ha volgut recordar els atacs i pintades que han rebut les seus del PDECat d'Arran .

Des de Cambridge i després de reunir-se amb investigadors i emprenedors del M assachusetts Institute of Technology, el cap de l'Executiu ha expressat la seva “solidaritat absoluta” amb el PP i ha afegit que aquestes accions "no només no ens ajuden" sinó que permeten "donar arguments a aquells que no volen cap tipus d'oportunitat de diàleg" entre Catalunya i Espanya. "No és el bon camí", ha dit.