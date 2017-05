Puigdemont defensa davant dels empresaris que l'única alternativa al Procés és "la decadència"

Amb la maquinària en marxa per celebrar el referèndum, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha intentat seduir aquest dijous un dels sectors que tradicionalment es presenten com a més refractaris a la independència. En la cloenda del primer dia del cicle de conferències 'Els empresaris volem saber' que organitza 'Creiem en Catalunya, Puigdemont ha intentat convèncer l'auditori sobre perquè els convé una Catalunya independent i no un Estat que "els juga a la contra". L'única alternativa al Procés és, ha dit, "la decadència".

Esgrimint l'exemple recent del boicot per part del govern espanyol a la missió empresarial que Catalunya i Flandes havien de fer conjuntament al Marroc, Puigdemont ha volgut exposar que formar part de l'Estat suposa un llast per a l'economia catalana. "Tenim un Estat que ens juga a la contra i que abandona també a la seva sort a aquells catalans que no volen la independència", ha criticat. I ha afegit que "quan el govern espanyol boicoteja una missió empresarial al Marroc està perjudicant tothom, també els treballadors que poden pensar el que vulguin sobre la relació entre Catalunya i Espanya.

El president de la Generalitat s'ha aferrat a un altre episodi recent, la negociació dels pressupostos a l'Estat, per sustentar el seu discurs. Davant la pregunta de si és viable una Catalunya independent, ha respost que "rotundament sí", i ha convidat els presents a "imaginar com podria millorar Catalunya demà mateix sinó tingués el drenatge del 8% del PIB cada any". "Que ho preguntin als bascos, si no", ha ironitzat.

Brandat les dades macroeconòmiques a Catalunya tan pel que fa a creixement de l'economia, com descens de l'atur i situació de les exportacions, Puigdemont ha carregat contra els "auguris i les llegendes urbanes" que afirmen que el Procés espanta les inversions. Així, ha recordat inversions com la d'Amazon, i ha capgirat un dels arguments principals dels contraris a la independència.

Segons Puigdemont, el Procés no només no espanta els inversors sinó que els incentiva a instal·lar-se a Catalunya. "Quan un és un inversor estranger i es planteja invertir, ho farà en un lloc on els seus ciutadans són resignats i suporten estoicament la desinversió i les agressions? O al contrari, pensarà que en aquesta país val la pena invertir perquè aquesta gent lluita?", ha qüestionat.

Puigdemont, que ha entrat a l'auditori de Girona gairebé al mateix temps que transcendia l'acord al Govern per comprar urnes, no ha fet referència als preparatius del referèndum, però ja treballa per convèncer els indecisos.