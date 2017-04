Puigdemont posa distància amb el cas de Jordi Pujol Ferrusola

L'endemà de la detenció Jordi Pujol Ferrusola i el mateix dia que la policia escorcolla el domicili de l'expresident de la Generalitat, el cas ha entrat al Parlament. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut desvincular la detenció de Jordi Pujol Ferrusola de l'acció pública de la Generalitat. En resposta a una pregunta del president de Catalunya Sí Que es Pot, Lluís Rabell, sobre els últims casos de corrupció, el president ha dit que, de moment, el cas Pujol afecta a "empreses familiars" que tenen "poc a veure amb les administracions".

"Que cadascú respongui pel que ha de respondre", ha sentenciat. Per això, ha demanat el màxim de "rigor i transparència" per desgranar els casos de corrupció destapats durant les últimes setmanes a Madrid, però també a Catalunya. Rabell, però, ha advertit a Puigdemont que no corri al risc de "confondre l'economia circular que sempre defensa amb les portes giratòries".

Puigdemont s'ha mostrat ferm en la defensa de la seva acció pública. Ha volgut deixar clar que "sempre que ha calgut s'han obert totes les investigacions que han demostrat que l'actuació del Govern ha estat impecable". En aquest sentit, doncs, el president ha marcat distància amb les investigacions que afecten les "empreses familiars", en referència a la família Pujol, però també amb el cas del Palau de la Música, al qual havia al·ludit abans Rabell. Puigdemont ha defensat deixar-ho a mans de la justícia, ja que és allà on han de "donar comptes".

Precisament, el president de la Generalitat ha demanat "rigor i transparència" a l'hora d'informar de tots els casos de corrupció. Després que Rabell hagi vinculat casos de corrupció que esquitxen CDC, com el cas Palau, amb el cas de Jordi Pujol Jr., el president de la Generalitat ha corregit el diputat dels comuns i li ha demanat que no faci "un totum revolutum" per no confondre la ciutadania.

Aquesta no ha estat l'única referència al cas del fill de l'expresident de la Generalitat durant la sessió plenària d'aquest dimecres. Només començar el ple, el també diputat de Catalunya Sí Que es Pot Albano Dante Fachin s'ha dirigit al detingut: "Jordi Pujol Jr., sigues fort, aviat et vindrem a visitar en bus". Fachin s'ha referit així al 'TramaBus' que ha posat en marxa Podem, per denunciar els casos de corrupció que afecten tot l'Estat.