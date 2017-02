Puigdemont, després de la notificació del TC: "No hi ha amenaces que puguin impedir el referèndum"

"No hi ha amenaces que puguin impedir el referèndum". Així ha respost el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través de Twitter a la notificació que dos secretaris judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li han fet arribar de part del Tribunal Constitucional (TC), comunicant-li –a ell i a tot el Govern- que la resolució del referèndum unilateral ha quedat anul·lada definitivament.

Nova advertència del TSJC. La judicialització és tota l'oferta de diàleg de Madrid. Però no hi ha amenaces que puguin impedir el #Referèndum pic.twitter.com/vvaqTFHC9l — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de febrero de 2017

Per al president, aquesta "nova advertència" demostra que "la judicialització és tota l'oferta de diàleg de Madrid". A més, Puigdemont deixa clar a la seva piulada que "no hi ha amenaces que puguin impedir el referèndum".En la mateixa línia, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, en la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, ha considerat irònicament aquestes resolucions com una mostra més de l'operació diàleg.

El president, que acompanya el tuit d'una fotografia amb el vicepresident, Oriol Junqueras, signant la notificació, ha volgut reaccionar així després que els secretaris judicials es presentessin a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts per fer-los arribar la notificació del TC.

Munté ha assegurat també que resolucions com aquestes "no podran aturar el compromís ferm d'aquest Govern" que se sustenta, a més, en una majoria parlamentària. "És evident que això no pot frenar el que considerem que és un mandat legítim", ha apuntat. La consellera ha rebutjat, però, parlar de la possibilitat de consensuar amb la CUP en quins escenaris podria no fer-se el referèndum, ja que, ha dit, aquest és un extrem que no es planteja l'executiu.

Aquesta mateixa imatge s'ha repetit aquest dimarts al Parlament, amb els membres de la Mesa de Junts pel Sí i el de Catalunya Sí que es Pot, a més de la presidenta de la cambra, Carme Forcadell.