Puigdemont no anirà al Congrés si abans no hi ha un acord sobre un referèndum d'autodeterminació

"Celebrem la possibilitat de parlar sobre un referèndum". Aquesta ha estat la resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a l' oferiment d'aquest divendres de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, d'anar al Congrés dels Diputats a defensar una reforma constitucional per poder fer un referèndum.

Abans de l'acte del Pacte Nacional pel Referèndum, el president de la Generalitat, en declaracions als mitjans de comunicació, ha assegurat que enviarà una proposta formal al govern espanyol per celebrar un referèndum d'autodeterminació acordat. I, si hi ha pacte sobre la consulta, Puigdemont proposa que se sotmeti l'entesa a les dues cambres parlamentàries, tan al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya. És a dir, Puigdemont no anirà al Congrés si abans no té un acord amb La Moncloa perquè es pugui fer un referèndum.

El govern espanyol "convida" a Puigdemont a defensar al Congrés una reforma constitucionalEl president de la Generalitat ha fet aquestes declaracions al costat del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, que ha considerat que el dret a l'autodeterminació és "irrenunciable" i que el primer pas per part del govern espanyol per demostrar la voluntat de diàleg és que assisteixi a la conferència de Puigdemont, ell mateix i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, a Madrid del proper dilluns.

Junqueras també ha demanat a La Moncloa que aturi la judicialització del Procés, en referència a la causa contra els membres de la Mesa i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la querella d'aquesta setmana contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per impulsar la compra d'urnes.

Cuixart, a favor si no retarda el Procés

Per la seva banda, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha assegurat que està d'acord a que Puigdemont vagi al Congrés sempre i quan no hi hagi "dilacions" en el full de ruta. "Ara resulta que els que multen, censuren llibres i volen inhabilitar ara ens ofereixen a anar al Congrés a explicar el referèndum", ha dit en declaracions als mitjans recollides per Europa Press.

En la mateixa línia s'ha expressat el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, que ha insinuat a través de Twitter que el govern espanyol pretén fer-li a Puigdemont el mateix que a l'exlehendakari Juan José Ibarretxe, que va comparèixer al Congrés dels Diputats per defensar la reforma de l'Estatut del País Basc, l'anomenat Pla Ibarretxe.

Sí clar, a veure si podeu fer amb @KRLS el que vareu fer amb Ibarretxe, aneu a prendre pel sac!! https://t.co/fZ9kfO8jD8

— Antoni Castellà #SÍ (@CastellaToni) 19 de mayo de 2017