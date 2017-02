"Que li quedi molt claret. No sabia que em gravaven": així va negar Camacho la seva responsabilitat en el 'cas Camarga'

La presidenta del PP, Alícia Sánchez-Camacho, torna a estar al centre de la polèmica després que 'Público' hagi publicat que va ser ella qui el 2010 va col·locar el micròfon al restaurant La Camarga, on es va reunir amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola Victoria Álvarez per obtenir informació sobre els diners de la família Pujol i transmetre-la al ministeri de l'Interior.

Aquesta versió dels fets, però, sempre ha estat negada per la líder popular, que el 10 d'abril del 2015 va comparèixer a la comissió sobre el frau fiscal del Parlament per donar explicacions. En aquella ocasió, va desmentir una vegada rere l'altra estar al darrere de la gravació de la conversa amb Álvarez. "Sap qui va ordenar aquella gravació?", va preguntar la llavors diputada de la CUP Isabel Vallet. "No ho sé", va respondre Camacho, i va deixar clar que ni tan sols sabia que hi havia un micròfon.

Les explicacions de Camacho: la conversa de La Camarga està "manipulada i editada"" No sabia que em gravaven. I li ho reitero molt clarament: si jo hagués sabut que em gravaven, ni hauria dit res de cap policia, ni hauria dit res de cap fiscal, ni hauria dit res de persones a les quals estimo moltíssim, i parlo de qüestions personals greus, ni hauria dit res de qüestions personals meves", va dir, per afegir: "Això, que li quedi molt claret a vostè i als que acusen d’una manera impune, eh?, i sense cap prova, que jo no tenia coneixement d’aquesta gravació. Sense cap prova. L'hi reitero ara i l'hi reiteraré fins que em mori".

Camacho va dir que la gravació estava feta de " fragments manipulats, editats, canviant l'ordre de les frases, amb respostes que no es corresponen a les preguntes".