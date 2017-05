Rajoy avisa que la independència de Catalunya seria "un trauma de conseqüències terribles"

Després d'haver rebut amb fredor dijous el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el Cercle d'Economia ha acollit aquest dissabte a Sitges una conferència de Mariano Rajoy. El president espanyol ha estat un cop més l'encarregat de clausurar la XXXIII Reunió del Cercle d'Economia, una cita marcada en aquesta ocasió per l'intercanvi de cartes entre Puigdemont i Rajoy que ha certificat que no hi ha cap opció d'un referèndum pactat. Insistint en què ni vol ni pot autoritzar el referèndum, el president espanyol s'ha dedicat a avui a alertar els empresaris del "trauma de conseqüències terribles" que suposaria la independència, i a animar-los a deixar la "equidistància" i mobilitzar-se davant el Procés.

El president espanyol ha carregat amb duresa contra el Govern pel seu full de ruta, i ha dibuixat un escenari funest en cas que Catalunya fos independent. D'entrada, ha pronosticat que el PIB català cauria al voltant del 30% i que es perdrien totes les ajudes europees perquè, "diguin el que diguin", una Catalunya independent quedarà fora de la UE. Esmenava així el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ahir mateix havia defensat el contrari davant aquest auditori. A més, burxant en un dels aspectes que més incomoditat suscita entre l'empresariat, Rajoy ha criticat que el Govern estigui fent aquest camí de la mà dels "extremistes" de la CUP.

Després d'equiparar 'impacte d'una Catalunya independent amb el Brexit -"tot i que allò va ser legal", ha puntualitzat-, Rajoy ha traçat una comparació entre els dirigents sobiranistes i l'exlíder de l'UKIP Nigel Farage. Segons ha dit, els catalans podrien trobar-se una situació com la dels britànics, que "els hi van dir que el Brexit era fantàstic" i un cop ja havien votat els que havien fet campanya per la sortida de la UE admetien que havien "exagerat i mentit" sobre els beneficis de sortir.

Crida als empresaris a implicar-se

Rajoy, que ha subratllat diverses vegades que "ni pot ni vol autoritzar el referèndum", ha criticat que la Generalitat es negui a dialogar sobre altres aspectes i tingui al calaix una llei per "liquidar la unitat nacional" si el govern espanyol no cedeix amb la consulta. Davant d'aquesta situació, i després que el Cercle d'Economia li hagi demanat una solució política al Procés, ha avisat els presents que el que passa a Catalunya "no és un tema només del president del govern" sinó que cal la implicació de "totes les persones que creguin en el seu país".

Més tard, ja en la última intervenció dins del col·loqui -que avui, a diferència del que va passar amb Puigdemont, sí ha comptat amb moltes preguntes-, Rajoy ha insistit en aquest missatge davant dels empresaris de que cal mullar-se per aturar el Procés: "La equidistància està molt bé, però no en tot moment ni en totes les facetes de la vida", ha avisat

Missatge al PSOE i discurs triomfalista sobre l'economia

Després que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, hagi anunciat que vol que els socialistes acceptin el caràcter plurinacional d'Espanya, Rajoy ha apuntat que és important arribar a acords amb el PSOE en aspectes com ara Catalunya. "No podem el PSOE i nosaltres parlar de Catalunya amb plantejaments diferents. Se suposa que tots defensarem la sobirania nacional", ha avisat.

L'escenari funest que ha dibuixat Rajoy sobre Catalunya ha contrastat amb la imatge que ha volgut donar de la situació a l'Estat. El president espanyol ha comparat la situació econòmica que hi havia quan el 2012 va participar per primer cop a la Reunió del Cercle d'Economia com a president -amb l'ombra del rescat perseguint-lo- amb les dades econòmiques que apunten una incipient recuperació.

Així, ha presumit davant dels empresaris de la capacitat del seu govern per arribar a acords amb la resta de partits tot i tenir un escenari complicat al Congrés. Amb l'acord per a l'aprovació dels Pressupostos Generals a punt, Rajoy ha argumentat que això és un missatge positiu per a Europa i, en un gest inusual en ell, ha anomenat en diverses ocasions Ciutadans com un dels principals actius a l'hora d'arribar a acords.

Tot i les bondats de formar part de l'Estat que Rajoy ha contraposat amb els riscos que, al seu parer, té la independència, el president espanyol ha topat amb els recels de l'empresariat en un aspecte clau: el concert econòmic basc. Una figura que Rajoy ha defensat al·legant que està reconeguda a la Constitució i forma part de les "normes de convivència" amb que es va dotar l'Estat el 1978.

El Cercle d'Economia reclama a Rajoy implementar una tercera via

Com dijous amb Puigdemont, l'encarregat de presentar Rajoy ha estat el president del Cercle, Juan José Brugera. Seguint el mateix protocol que amb el president de la Generalitat, Brugera ha llegit al president espanyol l'informe que va fer el lobby empresarial al març en la qual reclamava "el màxim esforç per donar sortida al conflicte per la via del diàleg i de la transacció".

Per això, i després d'avisar que als empresaris els preocupa que "el conflicte obert a Catalunya" i la corrupció puguin "truncar la incipient recuperació econòmica", ha apuntat que el litigi és de naturalesa política i que, per tant, "la solució només arribara des de la política". En aquest sentit, ha instat Rajoy a implementar una tercera via que busqui "alternatives al blanc o negre".