Rajoy acusa el Govern d'inventar-se "conspiracions": "No sé què és l'operació pastanaga"

El govern espanyol eleva el to en contra de la Generalitat en ple rebombori sobre si hi ha reunions secretes entre les dues administracions. Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría han unit aquest dimarts forces durant la sessió de control al Senat per anorrear qualsevol esperança de diàleg amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El president espanyol ha acusat la Generalitat d'inventar-se "conspiracions" com l'operació Catalunya o 'l'operació pastanaga', com va batejar ERC la presumpta última oferta de diàleg de la Moncloa. "Deixin d'inventar-se operacions. Veig ara que se n'han inventat una de nova... No sé què és l'operació pastanaga però sí de què tracta: que si vull plantejar una cosa al senyor Puigdemont no li donaran suport perquè diran que és una pastanaga", ha assenyalat Rajoy en resposta a una pregunta de la nova portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortès, sobre 'l'operació Catalunya'.

Per a Rajoy, l'argument de la conspiració és "molt còmode" perquè evita la "molèstia de pensar" des de la Generalitat i es converteix la Moncloa en " boc expiatori" de tots els mals interns de l'independentisme.

La vicepresdenta de l'executiu ha rematat acusant el Govern de tenir un "concepte patrimonialista propi d'altres règims" i de practicar el "pensament únic". És a dir, l'ha equiparat a un règim totalitari abraçat al "radicalisme" de la CUP, qui considera que és "l'interlocutor preferent" del Govern i que per això la Moncloa no pot dialogar amb Puigdemont. Ho ha fet en resposta a una pregunta del portaveu del PDECat al Senat, Josep Lluís Cleries, sobre quins són els interlocutors del govern espanyol a Catalunya. Tal i com va avançar dilluns l'ARA, la nova estratègia del govern espanyol amb Catalunya és intentar seduir el votant moderat del PDECat per reduir l'independentisme al 30%, emmirallar-se en el pla basc després de la caiguda de Juan José Ibarretxe. Sáenz de Santamaría ha assegurat que la CUP "posa i treu presidents" a Catalunya, en referència a Artur Mas. "Qui els ha vist i qui els veu, senyors de CDC: estan implantant a Catalunya un model radical a costa de la gent", ha conclòs.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, durant la sessió de control al Senat.

L'operació Catalunya, "un nou GAL"

Cleries ha denunciat que el govern de Mariano Rajoy "vol una Catalunya súbdita" i que és impossible que la Moncloa atengui els problemes dels catalans perquè des de fa molt de temps han "abandonat" el país. " Molt de postureig però per què no posen una data a la reunió entre Rajoy i Puigdemont?", ha etzibat el portaveu del PDECat al Senat. Des d'ERC, Mirella Cortès, ha preguntat a Rajoy si és el "senyor X que dirigeix l'operació Catalunya" i ha considerat que la forma d'organitzar-se d'aquesta operació és la d'un "nou GAL sense violència física".