EN DIRECTE: Rajoy s'aplana el debat de pressupostos al Congrés gràcies a l'acord amb el PNB

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha encarat el debat parlamentari dels pressupostos generals de l'Estat amb la tranquil·litat d'haver aconseguit el suports justos per a la votació que tindrà lloc aquest dijous. Els governs espanyol i basc han aconseguit un acord sobre la quota basca, amb el que es desbloquegen les negociacions al voltant d'aquest assumpte després de deu anys de topades entre les dues administracions. Sabent això, Montoro ha presentat els comptes per a aquest any com "els millors possibles" i els que tenen el principal objectiu de recuperar l'ocupació a Espanya. Alhora, el ministre d'Hisenda, que de cara a la segona fase necessita ampliar suports, ha retret a la resta de trups parlamentaris que posin per davant qüestions polítiques "alienes als pressupostos" quan toca negociar.

“Som a les portes d’una pau fiscal de 15 anys per a Euskadi”, deia ahir el portaveu del govern basc, Josu Erkoreka traslladant la imatge de pragmatisme que caracteritza el PNB. Fonts que han participat en la negociació han confirmat a Efe ja aquest acord, que explicarà en una roda de premsa a Vitòria a les 12.30 hores el conseller d'Hisenda i Economia, Pedro Azpiazu. Tot i això, el PNB continua aprofitant la situació de necessitat del govern de Mariano Rajoy per continuar exigint i aquest matí ha puntualitzat que el fet que s'hagi arribat a un pacte sobre la quota entre els governs basc i central "no és suficient" perquè hi ha altres qüestions importants que "no estan solucionades". Així, les negociacions continuen per intentar culminar l'acord.

Així doncs, el PNB no en té prou i ha reiterat que hi ha els mateixos "esculls" que ahir i que el que queda sobre la taula són els motius de discordància, qüestions que no s'han pogut solucionar encara. Però el cert és que l'acord s'ha formalitzat pocs minuts abans que comencés el debat de les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos de l'Estat per a 2017, i que donarà al PP els cinc diputats que li faltaven per arribar a la meitat justa de la cabra ( 175 diputats) per passar la primera votació aquest dijous a través d'un empat i encarar la segona fase, la de les esmenes parcials per la qual sí que requereix, com a mínim, la meitat més un.

"L'hora de donar-se una alegria pressupostària"

Montoro ha venut el projecte de pressupostos per aquest 2017 com els que permetran sortir del procés excessiu de dèficit al que està sotmès Espanya per part de la Comissió Europea i que l'obliga a complir uns objectius a finals d'any i a contenir la despesa. Així, el titular d'Hisenda ha assegurat que malgrat tenir una vida de només sis mesos, els comptes que el PP pretén aprovar permetran reduïr prou el dèficit per poder treure's aquesta cotilla i "donar-se una alegria pressupostària", per poder gastar millor.

Així, Montoro ha retret als partits que critiquen aquest projecte i ha assegurat que la despesa pública que contemplen aquests comptes estan destinats principalment a la despesa social que "no maltracten a ningú". El ministre d'Hisenda ha assegurat que cal gastar millor i controlar la despesa però ha carregat contra part de l'oposició, sostenint que ara que ja s'ha sortit d'una crisi que ve originada per una "borratxera de despesa pública" ja volen "sortir de copes a celebrar-ho".