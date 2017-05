Rajoy demana declarar per videoconferència pel cas Gürtel el 26 o el 27 de juliol

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha demanat declarar com a testimoni per videoconferència durant la vista oral del cas Gürtel. En un escrit remès a l'Audiència Nacional, la secretària general de la Presidència, María Rosario Pablos, ofereix les dates del 26 o el 27 de juliol perquè són "les més adequades" en funció de l'agenda del cap de l'executiu espanyol.

La Moncloa argumenta en el seu escrit, al qual ha tingut accés Efe, que el desplaçament de Rajoy a la seu de l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares "implicaria un desplegament important de recursos públics". Per aquest motiu considera "més convenient" l'ús de la videoconferència.

L'escrit argumenta, a més, que el desplaçament de Rajoy o la possible constitució del tribunal al despatx oficial del president " suposaria un conjunt de mesures de seguretat desproporcionades" tenint en compte que l'article 731 de la llei d'enjudiciament criminal preveu aquesta possibilitat i permet que el president espanyol declari per videoconferència "per raons d'utilitat, seguretat o ordre públic".

Per últim, l'equip de Rajoy sosté que es tracta del mitjà "més adequat" tenint en compte la seva agenda, "amb nombroses reunions i actes previstos dins i fora d'Espanya".

El tribunal que jutja la primera època de la trama de corrupció Gürtel (1999-2005) va decidir el 18 d'abril citar el president del govern espanyol com a testimoni a petició de l'acusació particular exercida per Adade.